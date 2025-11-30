Gobierno redujo déficit en 28.4% a octubre, en medio de recortes al gasto público

En medio del intento de la consolidación fiscal, con recortes a algunos rubros del gasto público, así como una economía debilitada, el gobierno logró reducir en 28.4% el déficit fiscal al cierre de octubre, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En su Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública de octubre, la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora reportó que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) fueron de 918,700 millones de pesos, una disminución de 28.4% en comparación con el mismo periodo de hace un año.

“Los balances fiscales presentaron resultados mejores al programa. El déficit presupuestario fue 206,000 millones de pesos menor al previsto, mientras que el superávit primario presupuestario alcanzó 240,000 millones de pesos, superando las metas anuales. Los RFSP sumaron 919,000 millones de pesos, ubicándose dentro de los techos aprobados por el Congreso”, indicó.

Este año, el gobierno espera reducir los RFSP a un nivel de 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB), luego de que el año pasado alcanzaran un nivel histórico de 5.7% ante el mayor endeudamiento que hubo para tratar de concluir las obras emblemáticas del sexenio pasado.

Si bien se espera una reducción, que se logrará a través de recortes a rubros esenciales como inversión, salud, entre otros, el déficit será mayor al que se tenía contemplado por la Secretaría de Hacienda, que es de 3.9% del PIB para este año.

Respecto al Saldo Histórico de los RFSP (SHRFP), la deuda en su medida más amplia, Hacienda informó que se ubicó en 51.1% del PIB.

En el mismo periodo, y ante los apoyos que se le han otorgado a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Hacienda reportó un gasto público total de 7 billones 634,000 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 1.7 por ciento.

Sin embargo, lo ejercido resultó en un subejercicio, es decir, se gastó menos de lo programado en el periodo. Dicho subejercicio sumó 88,100 millones de pesos a octubre.

Si se descuenta el apoyo que se le dio a Pemex –que se considera un gasto para el gobierno, pero se contabiliza como ingresos para la petrolera– para la recompra de su deuda en septiembre pasado, el gasto público hubiera sido de 7 billones 380,200 millones de pesos, es decir, una caída de 1.7% anual.

Abren la llave del gasto

En septiembre pasado, se informó que se llevó a cabo la emisión de deuda por parte del gobierno federal por 13,800 millones de dólares, junto con la recompra de bonos de la petrolera por otros 12,000 millones de dólares, esto en línea con el Plan Estratégico 2025-2030.

Con ello, la administración de Claudia Sheinbaum decidió abrir la llave del gasto, luego de un año de subejercicios y contracciones para lograr la consolidación fiscal.

Por gasto funcional, se observaron caídas tanto en el gasto de gobierno y en el de desarrollo económico, de 14.5 y 4.6% respectivamente, mientras que los recursos en desarrollo social crecieron 3.4 por ciento.

Sin embargo, al interior de este último hay caídas de 33.9% en el gasto en protección ambiental; 15.8% en cultura y 2.8% en el rubro de salud.

Costo financiero creció

En el caso del gasto destinado al costo financiero de la deuda pública, Hacienda informó que éste fue de 1 billón 23,000 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 7.9% en comparación con el año pasado.

Aunque hubo un crecimiento en el periodo, los recursos destinados al costo financiero resultaron en 51,800 millones de pesos por debajo de lo calendarizado.

En el caso del gasto programable, que se destina a proveer bienes y servicios a la población, los recursos ejercidos sumaron 5 billones 173,300 millones de pesos, 0.2% menos que hace un año.

En tanto, el gasto no programable –sin considerar el costo financiero de la deuda– fue de 1 billón 183,600 millones de pesos, un crecimiento anual de 5.9 por ciento.

“Las participaciones a entidades federativas y municipios aumentaron 6.4% real anual, ubicándose 16,000 millones de pesos por encima del calendario, gracias al crecimiento de la recaudación federal participable”, agregó Hacienda.