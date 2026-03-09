FMI advierte que guerra en Oriente Medio elevaría la inflación; pide "prepararse para lo impensable"

La directora gerente del ⁠Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este lunes sobre los riesgos ⁠de inflación derivados ⁠del conflicto en Oriente Medio y dijo que un aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantiene durante la mayor parte del año, provocaría un aumento de 40 puntos básicos en la inflación mundial.

"Estamos viendo cómo la resiliencia se pone a prueba de nuevo con el nuevo conflicto en Oriente Medio", dijo Georgieva este lunes en un simposio ⁠organizado por ⁠el Ministerio ⁠de Finanzas de Japón.

"Mi consejo para ⁠los responsables de política monetaria ​en este nuevo entorno ‌mundial es que piensen en lo impensable y se preparen para ello", dijo la directora del FMI.

En este sentido, la economista búlgara instó a los países a centrarse "en lo que pueden controlar", para lo que recomendó invertir en instituciones y marcos de políticas sólidos para apuntalar economías fuertes y un crecimiento impulsado por el sector privado; utilizar el margen de maniobra de las políticas cuando sea necesario y asegurarse de reponerlo; y, sobre todo, ser ágiles.

Georgieva subrayó que la institución internacional está recabando datos sobre el impacto del conflicto en Oriente Próximo para evaluar su impacto en los países miembros, por lo que el FMI publicará un análisis minucioso junto en sus 'Perspectivas de la Economía Mundial'.

Como regla general, recordó, cada aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantuviera durante la mayor parte del año, se traduciría en un aumento de 40 puntos básicos en la inflación general mundial y una caída del 0.1% al 0.2% en el crecimiento del PIB mundial.