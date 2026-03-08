“Impacto inflacionario del conflicto en Medio Oriente, limitado para AL”

El aumento de las tensiones en Medio Oriente ya empieza a reflejarse en el frente económico, principalmente a través de los precios de la energía, aunque con efectos acotados para América Latina.

Estrategas de Oxford Economics estiman que el impacto inflacionario en la región será limitado, mientras analistas de Fitch Ratings advierten que el conflicto ya rebasó el escenario de una guerra corta y entró en una fase de mayor escalamiento.

Al interior del análisis titulado Latin America: Limited spillovers from the Middle East conflict for now, expertos de Oxford Economics advirtieron que la presión alcista que las tensiones en Medio Oriente ejercen sobre los precios de la energía puede atenuarse en el tercer trimestre de este año y tendrá un impacto limitado en la inflación para las seis economías más grandes de la región, es decir México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Perú.

“La interrupción del suministro será menos notoria en América Latina, pero los países no serán inmunes al aumento de los precios globales, incluso aquellos que son productores de petróleo”, comentaron.

Explicaron que la mayor parte del comercio energético en esta latitud es intrarregional o con Estados Unidos, lo que puede acotar el impacto negativo de un mercado mundial más presionado.

Consideran que se puede presentar una eventual reducción de las tensiones que será seguida de una rápida corrección en la oferta del petróleo para el tercer trimestre del año. Desde su perspectiva, este rápido rebalanceo resulta del aumento sostenido que ha tenido la producción mundial de petróleo.

Proyectaron que podía generar una presión alcista de 0.3 puntos sobre la inflación y 0.4 puntos sobre la de Estados Unidos y la Zona Euro.

Conflicto rebasa escenario de guerra corta

La guerra en Medio Oriente cumplió una semana y ya rebasó el escenario de una confrontación breve considerado inicialmente por analistas de la calificadora Fitch.

Señalaron que el conflicto ha evolucionado hacia un segundo escenario que incorpora intensificación de los ataques de Estados Unidos sobre activos e infraestructura iraní y eventuales represalias contra activos estadounidenses en la región.

Los analistas de Fitch subrayaron que esta escalada de tensiones motivará una disrupción del tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz. Señalaron que este escenario puede materializarse “por errores operativos de Estados Unidos o una represalia iraní más contundente de lo previsto”. No obstante, no descartan que se alcance un cese al fuego que evite una escalada mayor.

Acciones fiscales en AL

En el análisis de Oxford Economics también tocaron el tema del impacto fiscal del choque por el precio internacional de petróleo.

La mayoría de los países en esta latitud aplicarán programas de estabilización de precios de energía para mitigar el impacto del alza de precios del combustible.

Consideran que es más probable que Colombia y México subsidien completamente el impacto del aumento en los precios, mientras Brasil trasladará la mayor parte del ajuste al consumidor.

Chile y Perú, están más expuestos al ser importadores netos de combustibles, por lo que podrían optar por un enfoque intermedio que amortigüe el impacto sin generar una carga significativa sobre las finanzas públicas. Acotaron que Brasil tendrá el mayor impacto, pues su política de precios está más vinculada a los precios internacionales.