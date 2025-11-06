Falta de datos de inflación invita a ir despacio en recorte de tasas: Fed Chicago

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el jueves que la falta de datos oficiales sobre la inflación durante el cierre del Gobierno “acentúa” su cautela a la hora de recortar más las tasas de interés.

“Me inclino más a que, cuando hay niebla, seamos un poco cuidadosos y bajemos el ritmo”, dijo Goolsbee en una entrevista con CNBC.

Los responsables de política monetaria se basan en datos privados y en sus propias encuestas y actividades de divulgación para calibrar hacia dónde se dirige la economía, mientras los datos económicos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales y otras agencias estadounidenses están en pausa durante lo que ya es un cierre récord del Gobierno federal.

Después de que la Fed recortó las tasas la semana pasada por segundo mes consecutivo, el presidente de la entidad, Jerome Powell, dijo que siente que la falta de datos del Gobierno podría ser una razón para reducir la velocidad, como se hace cuando “se maneja en la niebla”.

Goolsbee dijo que la Fed todavía tiene acceso a una serie de datos privados sobre el estado del mercado de trabajo, incluida la nueva estimación laboral quincenal de su propio banco, que el jueves mostró que la tasa de desempleo subió probablemente en octubre a cerca de 4.4%, la más alta en cuatro años.

Esta estimación, y la mayoría de los demás indicadores disponibles del mercado laboral, sugieren que hay “mucha estabilidad en ese mercado”, dijo Goolsbee, añadiendo que “si empieza a deteriorarse por el lado del mercado laboral, lo veremos de inmediato”.

Hay muchas menos fuentes de datos sobre la inflación fuera de los datos oficiales, comentó, señalando que justo antes de que el Gobierno dejara de publicar datos económicos las estadísticas habían mostrado un repunte de la inflación.

“Si la inflación empieza a ir mal, en realidad no vamos a tener observaciones que lo demuestren”, dijo Goolsbee. “Eso acentúa mi precaución de adelantar los recortes de tasas y asumir simplemente que la inflación que hemos visto los últimos tres meses va a desaparecer”.

Posturas divididas

En contraste, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, afirmó el jueves que los elevados niveles de inflación actuales desaconsejan que el banco central estadounidense vuelva a recortar las tasas de interés.

“Sigo preocupada por la elevada inflación y creo que la política debería inclinarse en su contra”, dijo Hammack en el texto de un discurso que pronunciará en un acto del Club Económico de Nueva York.

“Tras la reunión de la semana pasada, veo la política monetaria apenas restrictiva, si es que lo es, y no me parece obvio que la política monetaria deba hacer más en este momento”, agregó.

Hammack dijo que la Fed sigue enfrentándose a presiones inflacionistas que están por encima de su objetivo y que la política monetaria se encuentra actualmente en un ajuste apenas restrictivo del impulso económico, lo que significa que no está haciendo mucho para ayudar a rebajar las presiones sobre los precios que superan el objetivo de 2% del banco central.

La semana pasada, Hammack se opuso a la decisión de la Fed de recortar su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, al 3.75-4 por ciento.

La entidad sigue considerando que la inflación es demasiado alta, pero muchas autoridades están cada vez más preocupadas por los incipientes signos de debilidad en el mercado laboral y esperan estimular esa parte de la economía abaratando el costo del crédito a corto plazo.