Más deuda japonesa para financiar el estímulo

Japón pedirá prestados 11.7 billones de yenes para financiar el presupuesto extraordinario de la primera ministra, Sanae Takaichi, aprobado por su gabinete el viernes, según informó el Ministerio de Finanzas, lo que aumentará la colosal deuda del país.

Japón ya tiene la mayor relación de deuda con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) entre las principales economías, y se prevé que alcance 232.7% este año, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bajo la presión de hacer frente al aumento del costo de la vida, Takaichi busca reactivar el crecimiento, ayudar a los hogares e impulsar el gasto en defensa.

El presupuesto extraordinario aprobado el viernes supone un gasto adicional de 18.3 billones de yenes como parte del paquete de estímulo de 21.3 billones anunciado en noviembre.

Sin embargo, la preocupación resultante por la enorme deuda de Japón empujó los rendimientos de los bonos a largo plazo a máximos históricos en noviembre y ha contribuido a la caída del yen.

Incluyendo 11.7 billones de yenes en nuevos bonos, la emisión total alcanzará los 40.3 billones de yenes, aproximadamente 4.3% menos que los 42.1 billones del año pasado, según informó Bloomberg.

La agencia de calificación crediticia global, Fitch, afirmó la semana pasada que el paquete de estímulo podría aumentar los riesgos para la calificación de la deuda de Japón “si supone una relajación significativa de la política fiscal a medio plazo y ejerce presión al alza sobre la trayectoria de la deuda pública en relación con el PIB”.

“Sin embargo, el efecto sobre los indicadores fiscales sigue sin estar claro en esta fase, y el anuncio se produce tras unos resultados fiscales relativamente sólidos que han dado a Japón un margen adicional en su nivel de calificación actual”, añadió.

En noviembre, Takaichi se comprometió a “reducir la relación de deuda pública/PIB, lograr la sostenibilidad fiscal y garantizar la confianza del mercado”.