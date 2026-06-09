Desacelera inflación en Buenos Aires por segundo mes

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a desacelerar: con una baja de 0.4 puntos porcentuales respecto al mes previo, el IPCBA fue del 2.1% en mayo 2026, lo que suma un 14% en el año y un 33.1% de variación interanual.

De esta forma, el IPCBA encadena su segundo mes consecutivo a la baja, lo que se alinea a las expectativas de inflación proyectadas a nivel nacional.

El dato de CABA se considera un precursor del de Nación, el cual el INDEC publicará el próximo jueves para todo el país. De seguir la línea de CABA, la desaceleración implicaría otra buena noticia para Javier Milei.

Del total, solo Educación y Salud aumentaron por encima del 3% (3 y 3.1%, respectivamente) debido a los aumentos de prepagas y establecimientos de enseñanza formal.

Equipamiento y mantenimiento del hogar (2.9%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2.8%) también se ubicaron por encima del promedio de 2.1 por ciento. En contraste, Prendas de vestir y calzado (0.4%), Restaurantes y hoteles (1%) y Transporte (1.2%) registraron los aumentos más moderados.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro con más peso en el índice, registró una suba por encima del promedio del 2.8 por ciento. Al desagregar por tipo de bien, los precios de los bienes subieron 2.0% en mayo. Los servicios avanzaron 22 por ciento.