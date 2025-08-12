Déficit de EU crece casi 20% hasta 291,000 millones de dólares en julio

El déficit presupuestario del gobierno de Estados Unidos (EU) creció casi 20% en julio, a 291,000 millones de dólares, a pesar de un aumento de 21,000 millones de dólares en la recaudación de derechos de aduana por los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, con los desembolsos creciendo más rápido que los ingresos, informó ayer 12 de agosto, el Departamento del Tesoro.

El déficit de julio aumentó 19%, o 47,000 millones de dólares, con respecto a julio del 2024. Los ingresos para el mes crecieron 2.0%, u 8,000 millones, a 338,000 millones de dólares, mientras que los desembolsos saltaron 10%, o 56,000 millones, a 630,000 millones de dólares, un récord para el mes.

Julio de este año tuvo menos días laborables que el año pasado, por lo que el Tesoro dijo que el ajuste por la diferencia habría aumentado los ingresos en unos 20,000 millones de dólares, lo que habría dado lugar a un déficit de unos 271,000 millones de dólares.

Los ingresos aduaneros brutos en julio aumentaron a unos 28,000 millones de dólares desde unos 8,000 millones un año antes debido a las mayores tasas arancelarias impuestas por Trump, dijo un funcionario del Tesoro. Estos datos se basan en el impulso relacionado con los aranceles en los últimos dos meses, ya que las empresas que importan bienes pagaron esos derechos.

Para los 10 primeros meses del año fiscal, el Tesoro informó de un déficit de 1.63 billones de dólares, 7.0% más, o 112,000 millones de dólares, que en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos aumentaron 6.0%, o 262,000 millones de dólares, a 4.347 billones, un récord para el periodo de 10 meses, mientras que los desembolsos crecieron 7.0%, o 374,000 millones de dólares, a 5.975 billones, también un récord en 10 meses.