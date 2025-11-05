La contratación privada en EU supera las expectativas

El crecimiento del empleo en el sector privado estadounidense superó con creces las expectativas de los analistas en octubre, según informó ayer 5 de noviembre, la empresa de nóminas, ADP, que ofrece una instantánea del mercado laboral clave mientras el cierre del gobierno sigue congelando la publicación de datos oficiales.

El empleo en el sector privado aumentó en 42,000 puestos en octubre, según ADP, recuperándose de la pérdida de 29,000 puestos de trabajo en septiembre.

Las encuestas realizadas a economistas por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un crecimiento menor, de 22,000 puestos.

Es probable que las cifras de ADP, un informe del sector privado, atraigan una renovada atención, ya que es uno de los pocos indicadores económicos publicados en las últimas semanas.

La mayor economía del mundo, cuyo gobierno sigue paralizado, ha retrasado durante el último mes la publicación de las cifras oficiales sobre empleo, comercio, ventas minoristas y otros datos.

Esto ha dejado a los responsables políticos y a los empresarios en una situación de incertidumbre.

“Las empresas privadas crearon puestos de trabajo en octubre por primera vez desde julio, pero la contratación fue modesta en comparación con lo que informamos a principios de este año”, afirmó Nela Richardson, economista jefe de ADP.

El informe también indica que, a pesar del repunte tras dos meses de contratación débil, el aumento “no fue generalizado”.

Entre los sectores que lideraron el crecimiento se encuentran la educación y la sanidad, así como el comercio, el transporte y los servicios públicos.

Sin embargo, el sector manufacturero perdió puestos de trabajo, al igual que el sector de la información, junto con los servicios profesionales y empresariales.