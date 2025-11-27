Confirman crecimiento moderado en zona euro

Los préstamos bancarios a las empresas de la zona euro se mantuvieron estables el mes pasado, mientras que un indicador clave del sentimiento económico de la Unión Europea (UE) subió ligeramente en noviembre, lo que se suma a las pruebas de que el bloque monetario sigue creciendo de forma constante, aunque sea a un ritmo modesto, según los últimos datos publicados ayer.

La economía de la zona euro ha demostrado ser inesperadamente resistente a las crisis comerciales y a la incertidumbre de este año, pero el crecimiento sigue sin ser espectacular y el bloque sigue quedando cada vez más rezagado con respecto a sus homólogos mundiales.

Mientras que la economía nacional sigue funcionando gracias al consumo estable, las exportaciones, motor del crecimiento en la última década, continúan teniendo dificultades debido a que la industria está perdiendo competitividad, China está desplazando a Europa en mercados clave y los aranceles estadounidenses están afectando negativamente.

Los indicadores de confianza económica de la Comisión Europea subieron hasta 97 puntos en noviembre desde 96.8 puntos el mes anterior, una mejora marginal que oculta la divergencia en la evolución de sectores clave.

El indicador de confianza industrial volvió a caer tras una ligera mejora el mes anterior, mientras que la confianza de los consumidores se mantuvo estable.

Sin embargo, la construcción experimentó un fuerte repunte y también se produjo un notable aumento en el indicador de servicios, lo que dejó el índice general en territorio ligeramente positivo.

El crecimiento del crédito a las empresas se mantuvo sin cambios en 2.9% en octubre.