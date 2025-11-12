Comunidades donan comida y fondos ante cese de ayuda

Para Anthony DeSousa, propietario de dos pizzerías en Estes Park y Longmont, Colorado, alimentar a los hambrientos es algo personal. Creció en la pobreza en Nueva York y su padre estuvo en la cárcel durante la mayor parte de su vida, dejando a su madre a cargo de él y sus dos hermanos.

“Sé lo que es ser un niño y pasar hambre, revisar todos los armarios de la casa 15 veces en busca de comida y no encontrar nada”, dijo DeSousa.

Desde principios de noviembre, ha servido alrededor de 300 pizzas gratis, cientos de cenas de pollo y pasta y ha distribuido más de 600 libras de frijoles y arroz a quienes muestran su tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o una identificación de trabajador federal durante el cierre del gobierno federal, que ha batido récords de duración.

DeSousa forma parte del aumento de donaciones y actividades benéficas de empresas y particulares este mes, ya que la interrupción histórica del SNAP, también conocido como cupones de alimentos, ha supuesto una gran presión para los hogares con bajos ingresos.

Algunos estados han emitido las prestaciones mensuales en su totalidad, otros en parte y otros no las han emitido en absoluto, mientras se libra una vertiginosa batalla legal sobre si la administración del presidente Donald Trump debe financiar íntegramente las prestaciones del SNAP de noviembre.

Mientras tanto, los casi 42 millones de beneficiarios del SNAP en el país se han enfrentado a la confusión y la ansiedad y han hecho sacrificios, como renunciar a la medicación, para llegar a fin de mes.