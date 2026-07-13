Domador

El director general de Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Carpio, ha reforzado su presencia en las operaciones de la empresa con recorridos por instalaciones estratégicas en Tula, Dos Bocas y plataformas en el Golfo de México. Aunque llegó al cargo con un perfil financiero, ha supervisado directamente procesos y sostenido encuentros con trabajadores. Su gestión busca combinar el fortalecimiento de las finanzas con un seguimiento cercano de las actividades operativas, imprimiendo un estilo de dirección con mayor presencia en campo.