China se compromete a impulsar el consumo

El gobernante Partido Comunista de China dijo ayer 23 de octubre, que el país tiene que “impulsar vigorosamente el consumo” y “consolidar la seguridad nacional” en los próximos cinco años, informaron medios estatales, al concluir una reunión clave en Beijing.

Los cuatro días de reuniones a puertas cerradas comenzaron el lunes y en ellas funcionarios de alto rango discutieron estrategias a largo plazo para el 15º Plan Quinquenal, que comienza el año próximo.

Las conversaciones se producen en un momento incierto para la segunda economía más grande del mundo, afectada por un gasto interno lento, una crisis prolongada en el sector inmobiliario y una turbulenta guerra comercial con Estados Unidos (EU).

Al finalizar la reunión ayer 23 de octubre, los líderes se comprometieron a esforzarse por lograr un “rápido desarrollo económico”.

“Se deben realizar esfuerzos para impulsar vigorosamente el consumo, expandir la inversión efectiva y eliminar resueltamente los cuellos de botella”, señala un comunicado publicado por la agencia de noticias estatal Xinhua.

La economía de China no ha logrado recuperarse por completo después de la pandemia: los datos oficiales publicados el lunes mostraron que se expandió 4.8% anual en el tercer trimestre, el crecimiento más lento desde el mismo periodo del año pasado.