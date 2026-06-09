China afirma que sus exportaciones aumentaron 19.4% anual en mayo

Las exportaciones chinas aumentaron casi 20% en mayo, según datos oficiales, mientras la segunda economía más grande del mundo capeaba la presión de la guerra en Medio Oriente.

Según la Administración General de Aduanas (GAC), los envíos al extranjero de esta potencia manufacturera aumentaron 19.4% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Esa cifra superó la previsión de 15.0% de una encuesta de Bloomberg a economistas, y aceleró el ritmo del aumento de 14.1% de abril.

Las importaciones se dispararon 27.4% anual en mayo, superando 26.0% estimado en la encuesta de Bloomberg.

Las exportaciones a Estados Unidos aumentaron 35.4% anual, coincidiendo con la visita del presidente Donald Trump a Pekín, donde el comercio fue uno de los temas prioritarios de la agenda.

Según la GAC, los envíos a la mayor economía del mundo alcanzaron 39,000 millones de dólares, frente a 28,800 millones del mismo mes del año pasado, cuando se desplomaron durante la turbulenta guerra comercial de Trump.

Los avances comerciales representan un punto positivo para la economía china, que ha tenido dificultades para desviar los motores de crecimiento del sector manufacturero hacia el consumo interno.

Según datos oficiales, la actividad manufacturera de China se mantuvo estable el mes pasado tras dos meses de expansión.