El BCE mantendrá las tasas sin cambios al menos hasta el 2027

El Banco Central Europeo (BCE) ha dejado de recortar las tasas de interés, ya que la inflación se mantiene en torno a su objetivo de 2.0% y la economía avanza con paso firme, según una mayoría de economistas encuestados por Reuters.

Aunque la inflación repuntó ligeramente hasta 2.2% el mes pasado, desde 2.0% registrado en agosto, las actas de la reunión del BCE celebrada los días 10 y 11 de septiembre indicaron que su política era “suficientemente sólida” para gestionar cualquier choque inflacionista.

El banco central mantuvo las tasas sin cambios el mes pasado y ofreció una valoración moderadamente optimista de la economía del bloque.

El BCE, que recortó la tasa de depósito en 200 puntos base (pb) entre junio del 2024 y junio del 2025, la mantendrá sin cambios en 2.0% el 30 de octubre por tercera reunión consecutiva, según los 88 economistas encuestados por Reuters entre el 15 y el 22 de octubre.

Casi 72%, 63 de 88, afirmó que el BCE mantendrá su tasa de depósito este año, mientras que 57%, 45 de 79, no prevé cambios hasta finales del próximo año.

El mes pasado, algo menos de la mitad esperaba que los réditos se mantuvieran sin cambios a finales del 2026. Los futuros sobre tasas de interés están valorando ligeramente un recorte de 25 pb para finales del 2026.

“La falta de moderación en los últimos datos (económicos) sobre la actividad y la inflación cierra la ventana a un nuevo “recorte preventivo” del BCE. Estamos eliminando lo que habría sido el último recorte de nuestra expectativa y ahora prevemos que la tasa oficial se mantenga en 2.0% hasta finales del 2026”, afirmó Shaan Raithatha, economista sénior de Vanguard.

Esto contrasta con las expectativas de dos recortes más de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) este año, donde el debilitamiento del mercado laboral está prevaleciendo sobre los riesgos de aumento de la inflación, avivados en parte por los aranceles, según mostró otra encuesta de Reuters.

La zona euro está gestionando las barreras comerciales de EU mejor de lo esperado, lo que mantiene los riesgos de inflación “bastante contenidos”, afirmó la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el 30 de septiembre.

La inflación se situará en torno a 2.0% anual hasta el 2027, según la mediana de las encuestas, prácticamente sin cambios respecto al mes pasado.

Las perspectivas de crecimiento también se mantuvieron estables ante las esperanzas de gasto fiscal, especialmente por parte de Alemania, la mayor economía del bloque.