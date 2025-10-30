El Banco de Canadá ajustó rédito de referencia

El banco central de Canadá recortó su tasa de interés de referencia a 2.25%, afirmando que la economía, debilitada por los aranceles del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, estaba experimentando un “ajuste estructural” a medida que evolucionaban las relaciones con EU.

La reducción de un cuarto de punto supuso el segundo recorte consecutivo de réditos por parte del Banco de Canadá.

Desde que Trump volvió a ocupar el cargo en enero, el banco central de Canadá observa de cerca los efectos de sus políticas comerciales proteccionistas.

“La debilidad que estamos observando en la economía canadiense es más que una recesión cíclica, un ajuste estructural”, declaró.

BoJ no hace cambios en tasa

El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés sin cambios en 0.5% tal y como esperaban los economistas.

El anuncio se produjo tras la primera reunión de política monetaria desde que Sanae Takaichi se convirtió en la nueva primera ministra de Japón.

Takaichi es ampliamente considerado como partidario de la flexibilización monetaria y del gasto fiscal activo para impulsar la economía.

“Persisten grandes incertidumbres en cuanto al impacto de las políticas comerciales y de otro tipo sobre la actividad económica y los precios, tanto a nivel nacional como internacional", declaró el Banco de Japón en un comunicado tras la decisión monetaria.