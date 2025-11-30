Alemania aprueba presupuesto con un enorme nuevo endeudamiento

Los legisladores alemanes aprobaron el viernes los planes de gasto para el 2026, respaldados por un préstamo récord, mientras el canciller, Friedrich Merz, lucha por reactivar la principal economía de Europa mediante un enorme paquete de inversiones.

Los miembros del Parlamento respaldaron los planes de gasto por 322 votos a favor y 252 en contra, aprobando un gasto del gobierno central de 524,500 millones de euros para el año, impulsado por una deuda de 98,000 millones para el presupuesto.

Incluyendo la deuda contraída para gastos de defensa, así como un fondo especial para inversiones en infraestructura, la deuda total prevista para el año alcanzó alrededor de 180,000 millones de euros, el segundo mayor aumento anual de la historia después de la pandemia de Covid-19 en el 2020.

Ante el estancamiento de la economía y la amenaza a la seguridad que supone Rusia, Merz rompió con la tradición del partido y del país a principios de este año al aumentar el endeudamiento, eximir a la mayor parte del gasto en defensa del freno al endeudamiento consagrado en la Constitución y crear un fondo especial para infraestructuras.

Sin embargo, algunos críticos, entre ellos varios economistas, han señalado que los efectos del dinero podrían ser efímeros si no van acompañados de reformas, y han advertido contra su uso para gastos cotidianos en lugar de inversiones a largo plazo.

Durante un debate sobre el presupuesto celebrado el miércoles pasado, la líder de la oposición, Alice Weidel, del partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania, afirmó que el gobierno está “gastando dinero como si no hubiera un mañana”.

“Con el golpe de Estado financiero, eufemísticamente denominado fondo especial, han cargado a Alemania con la mayor montaña de deuda de la historia de la posguerra”, afirmó.

Lars Klingbeil, ministro de Finanzas y vicecanciller del SPD, advirtió a los diputados de los retos que se avecinan a partir del 2027, señalando un agujero de más de 30,000 millones de euros en el gasto de ese año.

“La mayor parte del trabajo aún está por delante”, afirmó Klingbeil, calificando la aprobación del presupuesto del 2026 como “un calentamiento”.