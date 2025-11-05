Actividad de los servicios en EU repunta

La actividad general del sector servicios de Estados Unidos (EU) volvió a crecer en octubre, pero el empleo se contrajo, ya que algunos encuestados expresaron su preocupación por el cierre del gobierno, según una encuesta del sector publicada ayer 5 de noviembre.

La calificación general del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por su sigla en inglés) se situó en 52.4 puntos, por encima del índice de gestores de compras de septiembre, que se mantuvo en 50 puntos, y mejor que el nivel de 50.9 puntos previsto por los analistas.

Las calificaciones de los nuevos pedidos y la actividad empresarial se mantuvieron sólidamente en territorio de crecimiento, mientras que la lectura del empleo subió un punto porcentual desde septiembre hasta situarse en 48.2 puntos, pero se mantuvo por debajo del nivel de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción.

Durante las recientes conferencias telefónicas sobre resultados, varias empresas describieron la persistente incertidumbre sobre los aranceles del presidente de EU, Donald Trump, al tiempo que señalaron una mejora en la confianza en comparación con principios de año, después de que Trump alcanzara algunos acuerdos de gran repercusión.

Además de los aranceles, el presidente de la encuesta del ISM, Steve Miller, dijo que los encuestados señalaron el cierre del gobierno, ahora el más largo en la historia de EU, como un elemento adicional de inquietud.