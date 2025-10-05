La actividad de los servicios en EU se mantuvo estable

La actividad de los servicios en Estados Unidos se mantuvo estable en septiembre, según datos de una encuesta publicados el viernes, ya que los aranceles del presidente, Donald Trump, y otros factores afectaron al sector, con una ralentización de la actividad empresarial y un empleo débil.

El índice de servicios del Instituto de Gestión de Suministros cayó a 50 puntos el mes pasado, desde 52 puntos en agosto.

En cambio, las previsiones consensuadas de los economistas de Briefing.com apuntaban a una expansión del sector, con una lectura prevista de 51.7 puntos.

Steve Miller, presidente de la encuesta, señaló “la debilidad de la actividad empresarial y la continua debilidad del empleo”.