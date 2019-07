La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el gobierno federal realizó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales por un monto aproximado de 3,560 millones de dólares, lo cual no implicó un nuevo endeudamiento.

Con ello, buscó disminuir compromisos de pago de amortizaciones durante los siguientes siete años y de forma específica se redujeron en alrededor de 37% los compromisos de pago programados para el 2021, para lo cual se realizó la reapertura de un bono por 1,456 millones de dólares con vencimiento en el 2029, tasa cupón de 4.500% y a una tasa de interés de 3.738 por ciento.

También, se hizo la emisión de un nuevo bono de referencia por 2,104 millones de dólares con vencimiento en el 2050, tasa cupón de 4.500% y a una tasa de interés de 4.552%, indicó Hacienda en un comunicado.

La dependencia, a cargo de Arturo Herrera, indicó que el manejo de pasivos de deuda se realizó mediante las siguientes acciones: primero se hizo el retiro de un bono denominado en dólares con vencimiento en enero del 2021 por un monto de 933 millones de dólares, el cual representa alrededor de 37% de las obligaciones de mercado del gobierno denominado en moneda extranjera y programadas para dicho año.

Posteriormente, se realizó un intercambio de bonos en circulación denominados en dólares con vencimientos tanto en la parte corta (2019-2026) como en l aparte larga (2031-2047) de la curva de rendimientos por aproximadamente 2,456 millones de dólares.

“Dichos bonos estaban en manos de inversionistas a los cuales se les ofreció la posibilidad de recompra o de intercambio, ya fuera por la reapertura del bono en dólares con vencimiento en abril del 2029 o por la nueva referencia a 30 años”, explicó la dependencia.

La Secretaría de Hacienda comentó que lo anterior también se realizó para mejorar su perfil de vencimientos de deuda externa y su posición financiera en los mercados de deuda.

Se busca margen de maniobra

Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico de Monterrey, expuso que lo que hizo el equipo de Hacienda es una renegociación de pasivos para darse margen de maniobra y tener la posibilidad de esperar a que mejore la economía y tener dinero para el gasto corriente e inversión.

A su parecer, este tipo de acciones no son del todo buenas porque realmente no se reduce el valor de la deuda, “es como si una persona, en vez de pagar su casa a 10 años, ahora lo tiene que hacer a 20 años; no deja de ser una presión, lo que uno busca es estar menos apalancado a una deuda”.

Detalló que, si bien sólo se sustituyen pagarés y se alargan las curvas de vencimiento, según sus cálculos, por los 3,560 millones de dólares que se colocaron con los dos bonos mencionados, se va a generar una carga financiera (intereses) por poco más de 160 millones de dólares anuales.

“Todo gobierno debe cumplir con sus obligaciones financieras, y pagar la deuda a un mayor plazo se hace con el fin de tener mayor margen (...) el mercado cree en la estabilidad de México porque es buen pagador y si no, saben que está la línea de crédito del FMI”.

Reestructura en deuda local

A finales de junio de este año, el gobierno federal realizó una reestructura de deuda local para aplazar el pago de deuda con vencimientos entre el 2019 y el 2021 a través de una colocación de valores gubernamentales.

Para ello se realizaron dos transacciones, la primera consistió en una subasta de recompra de valores gubernamentales y así se canceló deuda por 28,228 millones de pesos con vencimientos entre el 2019 y el 2021.

En tanto, la segunda operación implicó una subasta adicional de colocación de valores gubernamentales por 27,534 millones de pesos a tasas de interés de mercado con vencimientos entre el 2024 y el 2047.

En su momento, José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), comentó que, con dichas acciones, pareciera que Hacienda está previendo un entorno financiero complicado en los siguientes dos años, por lo que decidió aprovechar las mejores condiciones que todavía se tienen.