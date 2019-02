El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhortó a los contribuyentes a ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales lo más pronto posible.

Margarita Ríos-Farjat, jefa del fisco, indicó al término de la presentación del libro Sistema fiscal mexicano; Guía para inversionistas que las acciones contra la evasión fiscal son constantes, sin dar mayor detalle al respecto.

“(Las acciones) son constantes, no bajen la guardia (...) son constantes. No ceden y yo les diría que no se confíen aquellos que no están al día. Pónganse en orden”, declaró a medios.

La jefa del SAT recomendó que aquellos contribuyentes que tengan dudas o no estén al corriente, se acerquen al fisco ya sea a través de su página de Internet, de manera presencial en las oficinas del fisco o por teléfono. “Les estamos avisando, pónganse en orden ahorita”, aseveró.

Añadió que, en lo que se refiere al combate contra la evasión fiscal y la informalidad, las empresas juegan un papel importante.

“Se generó aquí el compromiso de que lo que se promueva del sistema fiscal mexicano se mantenga corroborado por la realidad y no desmentido por ella. También está el compromiso de colaborar en la lucha contra la evasión fiscal, contra la informalidad y otra serie de cosas que afectan nuestro sistema fiscal”, sostuvo la jefa del SAT.

Ríos-Farjat añadió que, entre más se conozca el sistema fiscal mexicano por quienes lo integran y los inversionistas extranjeros, más fácil será para el SAT hacer su labor.

“El sistema fiscal mexicano no se debe ver manchado por la evasión y la informalidad. Esos problemas siguen ocupando un lugar preponderante en la opinión pública mexicana”, precisó.

En reiteradas ocasiones, el SAT ha referido que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se realizará un combate frontal contra la evasión fiscal, además de que se busca simplificarle la vida a los contribuyentes con la implementación de nuevas tecnologías.

De acuerdo con los últimos datos del órgano recaudador, del 2014 a la fecha se han facturado alrededor de 2.04 billones de pesos a través de comprobantes fiscales apócrifos. Sin embargo, se desconoce el impacto de esta cifra en los ingresos del erario público.

[email protected]