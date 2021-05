La posible reforma fiscal que implemente este gobierno, y que se espera empiece a tomar forma luego de las elecciones intermedias de junio, debe venir acompañada de un mejor ejercicio del gasto público, coincidieron analistas.

“Sí es necesaria una reforma; sin embargo, nos enfrentamos a dos problemas: no sólo a una baja en los ingresos, sino que también tenemos el problema del mal gasto. Es urgente discutir una reforma fiscal, pero también preocupan mucho las decisiones que está tomando el Ejecutivo en cuestiones de gasto público y las cargas a las que está comprometiendo al erario”, indicó Mariana Campos, de México Evalúa.

En este sentido, Adrián García, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que una reforma fiscal puede ayudar a combatir las desigualdades sólo si de los recursos que se obtienen, se destinan más a rubros como salud, educación y seguridad.

Indicó que si bien se pueden obtener recursos a través de una mejor eficiencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se necesita una reforma fiscal a fondo que vaya más allá para poder financiar los proyectos que se tienen, así como el gasto en el rubro de pensiones que se espera en los siguientes años continúe en aumento.

“Se puede hacer algo sin aumentar ni crear impuestos, mejorando la administración tributaria, por ejemplo, el año pasado los ingresos por impuestos no se vieron tan afectados gracias a esto, pese a la crisis económica; sin embargo, sí se necesita una reforma fiscal más a fondo para poder obtener recursos considerables que ayuden a financiar estos temas, así como un mejor gasto público”.

En días pasados, se llevó a cabo la primera reunión del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, en la Cámara de Diputados. En esta mesa, se habló sobre los requerimientos de gasto y los temas importantes a abordar, como salud, educación, inversión, seguridad, sistema de cuidados y garantías para la banca de desarrollo.

Etiquetar recursos

Los analistas coincidieron en que un factor que podría ayudar a que se ejerza mejor el gasto es etiquetar los recursos que se obtienen a través de los impuestos, como lo es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“En la reforma se deben crear mecanismos que garanticen que los recursos se destinen a lo que tienen que ir, por ejemplo, etiquetar los recursos. Si se llegaran a crear nuevos impuestos, que se etiqueten hacia ciertos fines específicos”, indicó Mariana Campos.

El riesgo, añadió, es que de no etiquetarse pueden ser “utilizados o desperdiciados” en proyectos de infraestructura que no están bien planeados, que no han demostrado su conveniencia tanto en el ámbito económico como social y que incluso han sido cuestionados respecto a su impacto ambiental, como los son los proyectos prioritarios del actual sexenio.

“Ese es el gran reto, sin embargo, sí es muy importante que el gobierno tenga ingresos, mejores ingresos. La discusión tiene que ser muy seria, tiene que incorporar muchos temas”.

