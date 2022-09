Para hablar de adeudos fiscales, hay que terminar las auditorías

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que entre 20 y 30 empresas nacionales y extranjeras no han pagado 100,000 millones de pesos en impuestos, por lo tanto se hará una revisión. El mandatario agregó que en algunos casos no se ha pagado impuestos porque no se habían terminado las auditorías o no se les ha notificado.

Miguel Ángel Tavares, presidente de la comisión fiscal del Colegio de Contadores Públicos, comentó a este espacio que para poder hablar de adeudos primero se tiene que terminar una auditoría y con ello respetar el derecho del contribuyente a respaldar, justificar y sustentar las operaciones que realizó.

Posteriormente, la autoridad fiscal evaluará esas pruebas para determinar si hay una omisión o no en el pago de impuestos. Si la autoridad considera que esas pruebas o evidencias no son suficientes o son incorrectas, está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que es quien terminará resolviendo, explicó el Tavares.

En este sentido, el miércoles el TFJA falló a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que reciba el pago de impuestos por 926.3 millones de pesos que adeuda Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B. desde el 2017.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) demuestran que los grandes contribuyentes tienen un adeudo (crédito fiscal) de 448,833 millones de pesos, al cierre del segundo trimestre del 2022.

El mismo Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, dijo hace unos días ante los senadores que el cobro de créditos fiscales a empresas, principalmente de las llamadas grandes contribuyentes, no está agotado.

Si empresas deben que se les investigue

Ramírez de la O sostuvo, durante su comparecencia con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno y del Paquete Económico 2023, que la dependencia a su cargo sigue aplicando la ley a través del SAT en cuestiones tributarias.

Por su parte, Miguel Ángel Tavares comentó que si alguna empresa de gran envergadura omitió el pago de impuestos se debe de indagar e investigar, pero insistió que no se puede hablar de adeudos cuando aún no se han terminado de realizar las auditorías.

