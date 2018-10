La entrega y aprobación del Paquete Económico del 2019 es 100% responsabilidad del siguiente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, indicó Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Se ha venido trabajando con el equipo de transición, pero a quien le competerá presentar el paquete y responder cualquier pregunta o cuestionamiento es al equipo de la administración entrante”, dijo durante la inauguración de la 11 edición de la Semana de Educación Financiera.

Comentó que está previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que, al ser un año de transición, se debe tener un proceso de preparación del Paquete Económico entre dos equipos, pero la responsabilidad de aprobarlo es del nuevo gobierno.

“La aprobación del Paquete Económico 2019 es 100% responsabilidad de la administración entrante. A nosotros ya no nos va a tocar defenderlo ni justificarlo, ya no va a ser nuestro paquete”, expresó.

Expresó que, una vez que se revise la nueva versión del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, que se nombrará Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés), examinarán si se realizará algún ajuste presupuestario.

“Una vez que conozcamos los detalles del tratado, veremos si se tendrá algún tipo de modificación en las previsiones económicas y en la preparación del presupuesto. Es un análisis que tendremos que hacer, no es algo que teníamos contemplado”.

Messmacher Linartas calificó como favorable que se haya logrado un acuerdo trilateral. Indicó que desde la Secretaría de Hacienda se contribuyó en temas puntuales como sistemas financieros y aduanas.

No se tiene subsidio en la gasolina

Messmacher aseguró que el estímulo fiscal que se da en los precios de la gasolina a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) no implica un costo al erario público, pues no debe ser considerado como un subsidio.

“Se deja de recaudar, pero no hay un subsidio en la actualidad. entonces, no hay un costo como tal en el sentido de que no hay un subsidio, sino un impuesto con estímulo fiscal”.

Enfatizó que se ha mantenido la misma fórmula de suavización en los precios de la gasolina, lo cual, si bien ha tenido efectos en la recaudación específica del IEPS, no impactará en las finanzas públicas al cierre del año.

Mencionó que el gobierno federal cuenta con otras fuentes de ingreso que han tenido un desempeño por arriba de lo esperado en el programa, por lo que no se puede pensar en un efecto negativo del IEPS a gasolina para el cierre del año en las finanzas públicas.

Acusaciones de Lozoya

El subsecretario de Hacienda aseguró que hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) no lo ha llamado a comparecer por el caso de corrupción de Odebrecht en el que también está involucrado el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.

“Al día de hoy no he sido citado a comparecer por la PGR. si la PGR llegase a enviar un citatorio se atenderá, pero al día de hoy yo no he sido citado”, afirmó brevemente.

[email protected]