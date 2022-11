Morena alista cambios en el PEF; más recursos para Guardia Nacional

La bancada de Morena alista cambios que serán aprobados para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, los cuales tienen que ver con el presupuesto de la Guardia Nacional, la Escuela es Nuestra y con el mecanismo para la utilización de recursos derivados de los reintegros.

De acuerdo con Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucupo) de la Cámara de Diputados, se impulsarán entre tres y cuatro reservas por parte de la bancada de Morena, las cuales se prevé se aprueben este viernes.

Mier, quien también es líder parlamentario de Morena, no quiso detallar de cuánto sería el monto preciso por reasignar, ni de dónde saldrán los recursos.

Tenemos que darle cumplimiento al Quinto Transitorio (sobre la permanencia del Ejército en las calles hasta el 2028), no lo habíamos hecho con anterioridad, no estaba considerado en el proyecto de dictamen, por la simple y sencilla razón que no estaba la declaratoria de publicidad de la reforma constitucional”, dijo.