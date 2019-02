Moody’s esperará hasta conocer el reporte de Pemex del segundo y tercer trimestre antes de tomar una decisión sobre su capacidad de cumplimiento de obligaciones financieras, sostuvo Nymia Almeida, vicepresidenta en la calificadora y analista para la petrolera también en la firma.

“Pemex tiene que dar resultados. La nueva administración dice que estabilizarán la producción (de petróleo) y prometió gestionar la empresa y sus inversiones con mayor eficiencia. Eso precisamente es lo importante para nosotros, ver que de verdad puedan hacer más, gastando menos”. comentó.

Entrevistada por El Economista, afirmó que “mientras Pemex no logre gastar menos de lo que genera”, tendrá una ruta insostenible.

“El gobierno dijo que le ayudará con 25,000 millones de pesos para las refinerías. Es decir, la empresa recibiría una aportación de capital, a la que se suma el apoyo fiscal anunciado esta semana. Ojalá que consiga tener una utilidad mayor, que le permita disminuir costos y gastos para que utilice lo menos posible recursos externos”, agregó.

La nota de Pemex en Moody’s es “Baa3” desde el 31 de marzo del 2016. Equivalente a “BBB –” en las otras agencias, esto es, grado de inversión. El deterioro de los números de la empresa se veía desde hace mucho tiempo. Pese a estar en el mismo contexto de bajos precios del hidrocarburo, las otras petroleras bajaron sus costos y gastos y mantuvieron la perspectiva Estable. No fue el caso de Pemex.

Riesgos

Advirtió que la petrolera enfrenta riesgos de corto y mediano plazo y que tanto el mercado como la agencia calificadora esperan resultados y signos claros de que se atajarán. Los de corto plazo son los vencimientos por 6,600 millones de dólares para este año; 9,600 millones de dólares más para el año entrante; otros 9,300 millones para pagar en el 2021, y otros 8,700 millones para el 2022. “Son montos muy altos y el riesgo más importante es poder pagar o refinanciar esa deuda”, expresó.

Para el mediano plazo, los retos son la producción de petróleo, que sigue cayendo; las reservas para remplazar y usar, que están debajo de 100% y deben aumentar; la eficiencia de sus inversiones y de su gasto, así como el potencial cambio de negocio de Pemex hacia la refinación.

Viable, eficiencia de Pemex

Almeida detalló que es viable pensar que la petrolera consiga eficiencia en su manejo del gasto, pues hay ejemplos en la región de que se puede lograr en poco tiempo. Están la colombiana Ecopetrol y la brasileña Petrobras de muestra.

Incluso Pemex en el 2016 tuvo que apretarse el cinturón ante la caída del precio del petróleo, pero no ganó lo suficiente para renovar sus reservas. “Pemex es una empresa ineficiente, pero creemos que si hay voluntad y capacidad de ejecución de un plan bien estructurado, puede conseguirlo”, añadió.

Gobierno corporativo

Sobre las críticas vertidas por el presidente, que acusó a las calificadoras por no tomar en cuenta la corrupción prevaleciente en la empresa y no asumir su esfuerzo actual, comentó que en Moody’s no son auditores.

“Nosotros trabajamos con estados financieros auditados que dicen cuánto vendió, gastó y generó de utilidad. No somos auditores y no operamos los negocios de las empresas que calificamos. Nosotros analizamos la capacidad de pago de deuda basado en el estado financiero”, puntualizó.

El gobierno corporativo es importante en todas las calificaciones, “cuanto más robusto es, menos riesgo de fraude se presenta y menos corrupción”, siguió.

Tomó por ejemplo las prácticas que tuvo Petrobras, que la llevaron a perder total acceso al mercado durante seis meses, con el riesgo de pago de 100% de su deuda inmediata. Todo fue por tema de corrupción.

La corrupción entonces sí es un tema de la calificación. Sí se toma en cuenta.