La primera ministra británica, Theresa May, podría inclinarse ante la presión del Parlamento para mantener al Reino Unido dentro de la unión aduanera comunitaria tras el Brexit, indicó hoy el rotativo The Sunday Times.



De acuerdo con este periódico, fuentes de Downing Street, residencia oficial en Londres de la primera ministra, apuntaron a que el equipo de May estaría sopesando esa posibilidad, después de que esta semana el Gobierno sufriera su primera derrota en la tramitación de la ley del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



La Cámara de los Lores respaldó el pasado miércoles, por 348 votos a favor y 225 en contra, una enmienda favorable a que el país permanezca en la unión aduanera comunitaria.



El artículo aprobado exige al Ejecutivo que comparezca ante el Parlamento para "describir los pasos" que ha dado para lograr "un acuerdo que permita al Reino Unido continuar participando en la unión aduanera".



A pesar de la derrota en la cámara alta, un portavoz del Ministerio británico para la salida de la UE subrayó que, aunque la modificación se mantuviera en la versión final de la ley, ello no obligaría al Reino Unido a mantenerse en esa unión.



Pero The Sunday Times señaló que la derrota en la Cámara de los Lores y el anuncio de que varios diputados conservadores votarán en la Cámara de los Comunes a favor de permanecer en la unión aduanera habrían hecho al gabinete de May "reconsiderar" la situación.



Este medio consideró que ese "giro de los acontecimientos" sería recibido positivamente por los líderes empresariales y ayudaría a la primera ministra a resolver el problema de la frontera entre Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, y la República de Irlanda, miembro de la UE.



Sin embargo, también sería "muy controvertido" y podría provocar la dimisión de altos cargos del Gobierno como el titular de Exteriores, Boris Johnson, o el responsable de Comercio Internacional, Liam Fox, advirtió el periódico.



Por su parte, el ministro de Justicia, David Gauke, declaró hoy en la cadena británica BBC que el trabajo de los miembros del Gobierno es "convencer al Parlamento" de que la mejor ruta a seguir es dejar la unión aduanera, pero asegurando que no se pondrán en práctica "barreras innecesarias" en el comercio del Reino Unido con la Unión Europea.