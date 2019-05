El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que su gobierno, en los primeros cinco meses, incurrió en subejercicios. Sin embargo, afirmó que para él no es correcto llamarlos así, sino ahorros. Indicó que su administración ha gastado en los primeros cuatro meses del año 1 billón 300,000 millones de pesos.

“Tenemos, para que tengan una idea, ingresos fiscales por 1 billón 400,00 millones hasta ahora, términos muy generales, y llevamos ejercidos 1 billón 300,000, o sea que traemos un colchón de 100,000 millones.

“Nuestros detractores dicen subejercicio. ¡No, no, no! Son ahorros y esta disciplina nos permite estar tranquilos, porque no va a haber déficit. No vamos a gastar más de lo que ingrese y no vamos aumentar la deuda en términos reales”, dijo.

El presidente López Obrador sostuvo que, a casi seis meses de gobierno, la recaudación que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria va bien, además de las directrices económicas, pues no hay incremento de la deuda, y la paridad peso-dólar está controlada, lo mismo que la inflación.

“Es buena la recaudación. No tenemos problema, no se nos ha caído la recaudación. Manifestaron pagar impuestos ahora en abril 12% más con relación al año pasado.

“El peso, muy bien. Hay presiones internacionales por la negociación comercial Estados Unidos-China. Sin embargo, el peso sigue bien. No es para cantar victoria, pero no hemos tenido problema en ese campo”, afirmó.

El primer mandatario informó que 14 millones de personas ya reciben recursos públicos a través de programas sociales, y su meta es que sean 22 millones, es decir, uno de cada dos hogares en nuestro país.

Refirió que la administración federal era “un elefante echado, reumático, mañoso”, pero que ya está caminando. Agregó que su gobierno ya dispersó 85% de los recursos previstos para los primeros apoyos sociales mensuales o bimestrales.

“Hoy están recibiendo apoyo 14 millones de personas de manera directa, pero la meta es llegar a 22 millones. El propósito es que cuando menos, de cada dos domicilios, en uno llegue un apoyo directo, y en las zonas indígenas en todos los domicilios. En las zonas pobres, si no es por adulto mayor, por persona con discapacidad, apoyo a la producción, beca. Y eso lo vamos a tener porque se están haciendo los censos y al mismo tiempo se tienen los padrones para la dispersión de los recursos. Vamos bien, vamos trabajando”, mencionó el mantadario.

