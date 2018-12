Eliminar la compensación universal, tal como viene en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2019, castigaría a todos los contribuyentes sin distinción.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI por Yucatán, indicó en entrevista que esta medida castiga a “justos por pecadores” y no da una solución concreta al combate de la evasión fiscal.

“El gobierno dice que lo está haciendo para evitar la evasión. Ha convertido el tema de la evasión fiscal y las facturas apócrifas en una bandera del tema de impuestos en el país. Creo que es equivocado. Construir una legislación alrededor de a quién declaramos nuestro enemigo nos lleva, como en el caso de la compensación, a cometer graves injusticias”, aseveró.

Al igual que varios analistas, el Senado advirtió que la eliminación de esta facilidad restará flujo de efectivo a las empresas, con lo cual podría afectar la creación de nuevos empleos.

La compensación universal es un esquema mediante el cual el contribuyente que resulte con un saldo a favor, por ejemplo, del Impuesto al Valor Agregado (IVA), podrá pagar con éste otros impuestos, es decir, lo compensa.

“Es una medida con la que intentan castigar una mala práctica, en lugar de inducir buenas y castigar a los malos, pero no a todo el mundo. Eliminar la posibilidad de compensar impuestos diferentes creo que está limitando a las empresas (...) Castigar a todos no es la solución”, declaró Ramírez Marín.

En este sentido, refirió que el gobierno debe crear las condiciones adecuadas para que las empresas puedan ofrecer nuevos empleos.

Ante la modificación al alza en 23,768 millones de pesos de los ingresos del gobierno por parte de la Cámara de Diputados, el legislador ve poco probable que esto pase “del papel a la realidad”.

“Si ese dinero no ha ingresado ahora, no quiere decir que automáticamente vayan a ingresar. No creo que esos ingresos extra pasen. Ojalá que no pase como en otras ocasiones que se tiene que salir a decir que todo fue un error”, aseveró.

Asimismo, criticó que se haya decidido pasar la rebaja de impuestos en la frontera como decreto presidencial.

Combate insuficiente

El senador priista calificó como insuficiente el combate que se ha hecho contra la evasión fiscal en los últimos años ya que, por ejemplo, la autoridad fiscal tardó en aceptar publicar su lista negra.

No obstante, reconoció el trabajo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para aumentar el padrón de contribuyentes, el cual actualmente asciende a más de 71 millones de causantes.

“Es uno de los logros del SAT. Crecimos en el número de contribuyentes y esto no es algo que se deba tirar a la basura, al contrario, quiere decir que hay fórmulas que están dando resultado. Deberíamos insistir en esas fórmulas”, acotó.

Agregó que el gobierno debe ser capaz de atraer a aquellos contribuyentes que se encuentran fuera de la formalidad, así como sancionar a quienes son informales.

Prevén amparos

La eliminación de la compensación universal traería consigo amparos de diversas empresas, refirió Ramírez Marín.

Lo anterior significaría un costo mayor a los contribuyentes, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas cuyas ganancias son más modestas. Además, quitaría atractivo al país para que las empresas inviertan en él.

Agregó que el SAT, de aprobarse la eliminación, tiene que agilizar el proceso de las devoluciones de saldo a favor, las cuales pueden tardar hasta un año.

“Debería de haber un compromiso por parte de la autoridad ya que elimina una facilidad a los causantes”, puntualizó.

