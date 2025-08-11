CSP: Tren México-Pachuca iniciará operaciones en primer semestre de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) anunció este domingo que el tren de pasajeros México-Pachuca estará concluido en el primer semestre del 2027 y permitirá conectar a ambas ciudades en un tiempo estimado de una hora con 15 minutos, beneficiando a 108,000 pasajeros diarios.

Durante una visita de supervisión de obra en Hidalgo, la mandataria informó que el proyecto presenta un avance físico del 4% y que ya se liberaron la mayoría de los derechos de vía para los más de 57 km de recorrido, lo que permitirá acelerar los trabajos en los siguientes meses.

“Esperemos que se cumplan todas las condiciones y estamos trabajando en equipo. Está aquí Nestor Nuñez, que nos ayuda en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a hablar con las comunidades, los ejidos, con todos los poblados que quedan alrededor del trazo del tren para compensarlos adecuadamente con el derecho de vía”, explicó la mandataria.

La inversión para la conexión de Pachuca con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es de 47,000 millones de pesos, mientras que el tramo Lechería-AIFA cuenta con 27,000 millones.

El objetivo de unir ciudades, dijo Sheinbaum, quien estuvo acompañada del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, es parte de un proyecto de nación que tiene que ver con los polos de desarrollo del Plan México, por lo que cerca de la nueva infraestructura ferroviaria habrá un polo de desarrollo que ya fue anunciado en el Diario Oficial de la Federación (DOF): Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, Parque Hidalgo.

“La idea es que a un lado de nosotros, en un terreno que en su momento sería un aeropuerto… es terreno del estado de Hidalgo y son 950 hectáreas, se pueda desarrollar industria, vivienda, escuelas y hospitales. En el 2025 y 2026 vendrá un desarrollo importante”, agregó.

También, agradeció a los ejidatarios porque son parte del proyecto.

En el acto, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Vallejo, explicó que el proyecto avanza en cinco frentes de vía férrea y edificación, uno de catenaria y electrificación, dos frentes de subestaciones eléctricas, así como estudios técnicos de preinversión y ejecución.

Actualmente hay 4,000 empleos activos y se prevé que la cifra aumente conforme avancen las obras.

Por su parte, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous, recordó que el tiempo de traslado desde la estación Pachuca hasta Buenavista, en la Ciudad de México, será de una hora con 15 minutos, con velocidades máximas de 130 kilómetros por hora y se utilizarán 15 trenes eléctricos, los cuales están en proceso de compra mediante una licitación pública internacional.

Finalmente, el gobernador local, Julio Menchaca, agradeció la inversión y ratificó el compromiso de su administración para contribuir a la ejecución del proyecto.