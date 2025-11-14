CDMX alcanza los 100 millones de pedidos en apps de entrega de comida, asegura Didi

La Ciudad de México podría ser por sí misma un país: Diverso, vibrante y rico en cultura, arquitectura, arte, moda, entretenimiento y gastronomía. Y como ejemplo, la CDMX consolidó su liderazgo como la ciudad en donde los usuarios realizan el mayor número de pedidos a través de DiDi Food en México, con alrededor de 100 millones de pedidos acumulados desde el lanzamiento de la app en 2019.

Con más de 22,000 restaurantes activos y cerca de 65,000 platillos por menos de 99 pesos disponibles en CDMX, la plataforma se consolidó como un motor de crecimiento para la industria restaurantera en la capital del país.

De acuerdo con cifras de DiDi Food de enero a septiembre de 2025, la Ciudad de México concentró casi una quinta parte de todos los pedidos realizados a través de la app en toda la República Mexicana.

Este desempeño se da en un contexto donde el sector restaurantero mexicano tiene un papel clave en la economía. Según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la industria genera 2.1 millones de empleos directos en México, lo que confirma su posición entre las actividades económicas más importantes en el país.

Delivery a la chilanga: Así se mueve el antojo en la CDMX

De acuerdo con datos de DiDi Food al tercer trimestre de 2025, las seis categorías gastronómicas más pedidas por los usuarios en CDMX en DiDi Food, fueron:

La pizza, comida mexicana, hamburguesa, alitas y pollo, tacos y sushi.

Los domingos y entre las 3 y 4 PM fueron los días y el horario en el que los capitalinos realizaron más pedidos a través de la app.

Tan solo un solo usuario, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, realizó más de 700 pedidos a través de la app.

El tiempo promedio en que se completó un pedido a través de DiDi Food fue de 36 minutos, considerando el tiempo que tarda desde que el restaurante recibió la orden y un repartidor lo entregó al usuario.