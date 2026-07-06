México requiere vivienda asequible, pues se podría generar un problema social: BIM

México mantiene un déficit habitacional estimado en más de 8 millones de viviendas y el reto para aquellas entidades que ofrecen financiamiento a la construcción de vivienda es construir viviendas asequibles, dijo Rodrigo Padilla Quiroz, director general de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) en este capítulo de Economía sin Monotonía. El directivo de BIM explicó que el proceso de encarecimiento de la vivienda ha vivido varias etapas que van desde la delimitación de contorno de las ciudades hasta la inflación de los materiales.



Dijo que la principal demanda está en la parte baja de la pirámide, con viviendas por debajo del millón de pesos y el objetivo debe ser cubrir este sector a fin de que no se genere un problema social.





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