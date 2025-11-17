Mexicanos consolidan su posición en el sector inmobiliario de Madrid

Pese a la derogación de la reglamentación que incentivaba la inversión inmobiliaria de extranjeros en España, los capitales de origen mexicano se han consolidado dentro del Real Estate español, específicamente en las zonas premium de Madrid.

De acuerdo con estimaciones de la firma Montenegro Brokers, en la actualidad los mexicanos representan 40% de las operaciones en barrios de alta plusvalía de Madrid, a pesar de la eliminación de incentivos para la inversión inmobiliaria extranjera.

“Los inversionistas mexicanos continúan representando hasta 40% de las operaciones de compraventa en barrios de alta plusvalía como Los Jerónimos, Recoletos y Justicia”, detalló Carolina Sobrino de Montenegro, fundadora de Montenegro Brokers.

En el 2013, España promulgó la Ley 14/2013 con el fin de permitir a inversionistas extranjeros acceder al visado de residencia por medio de la compra de activos por más de 500,000 euros, especialmente en bienes raíces.

Sin embargo, en abril del 2025 esta iniciativa fue derogada. “La eliminación de las 'Golden Visa inmobiliarias' sirve para dar oportunidades a quienes hoy tienen problemas para acceder a una vivienda en lugares concretos y con tensión de precios y falta de oferta residencial. Esta modificación es una buena noticia para todos”, indicó en su momento, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Pese a esto, la posición de mexicanos en activos inmobiliarios en España continúa con dinamismo, ya que, según Sobrino, las inversiones se mantienen y, además, apuntan hacia activos de mayor plusvalía en zonas de lujo en Madrid.

De acuerdo con la especialista, antes de la pandemia, la inversión mexicana en el segmento residencial plus español se concentraba en la compra de un tipo específico de activo inmobiliario: apartamentos de entre 100 y 150 metros cuadrados (m2), en el barrio de Recoletos, es decir, aquellos de entre dos y tres recámaras para usar por temporadas y una ubicación que permite tener a la mano restaurantes, tiendas, bares y sitios turísticos.

Pero el panorama cambió y actualmente, dicha inversión se ha diversificado. “La inversión mexicana está creciendo de manera importante en barrios como Almagro, Los Jerónimos y Justicia, a través de la compra de pisos de entre 150 y 300 m2; y en el barrio de El Viso, adquiriendo activos como casas de más de 400m2, con jardín y piscina, para residir de manera permanente”, precisó Sobrino.

Con base en cifras del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de España, la inversión extranjera en vivienda ha crecido alrededor de 15% en los últimos dos años.

La importancia de la asesoría

Para la fundadora de Montenegro Brokers, pese al clima de inversión favorable en España, es importante una correcta asesoría para cumplir con la regulación europea, con el fin de poder capturar la plusvalía esperada dentro del ámbito inmobiliario.

“El conocimiento de las condiciones del mercado español permite que el inversionista mexicano pueda adquirir una propiedad residencial prime con una plusvalía anualizada de entre 20% y 30%, a partir de una hipoteca que pueden otorgar hasta 70% del valor del inmueble, a una tasa de interés anual de entre el 2% y 2.5 por ciento. Madrid es la única ciudad hispanohablante en el mundo que ofrece un escenario como este”, detalló Sobrino.