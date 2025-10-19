México, mercado importante para BBVA y Santander

Las principales filiales de bancos españoles en México tienen una importante participación en las utilidades de su casa matriz; BBVA aporta 47% y Banco Santander 11.6%, al primer semestre del año.

BBVA, dirigido por Onur Genç, obtuvo ganancias por 5,447 millones de euros en los primeros síes meses del año, 9% más, gracias al dinamismo de la actividad en España y México.

BBVA México se mantuvo como el mercado que más aportó al grupo financiero español a nivel global, con 47% de las utilidades totales, al contribuir con 2,578 millones de euros.

España aportó 2,144 millones de euros, 39% del total, y Turquía 412 millones o 7.5 por ciento.

Banco Santander obtuvo utilidades por 6,833 millones de euros a nivel global, un crecimiento de 13% respecto al mismo periodo del año pasado.

México aportó 794 millones de euros, con lo que se mantiene como el cuarto mercado más importante para el grupo. España sigue siendo el principal mercado de Santander, con 2,258 millones de euros, seguido de Brasil con 996 millones y Estados Unidos con 839 millones.

BBVA tiene un valor de capitalización de 95,750 millones de euros y Santander de 123,180 millones.

Las acciones de BBVA crecen 76.21% a 16.65 euros, en lo que va del 2025 y Santander sube 85.71% a 8.29 euros.