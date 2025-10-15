La brújula rumbo a negociación del T-MEC es que México sea la mejor opción, afirma Ebrard ante senadores

La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la brújula del gobierno rumbo a la negociación del tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el próximo año, es que el país sea la mejor opción relativa respecto de cualquier otro país y mantener tanto la inversión extranjera como la capacidad de exportación, afirmó Marcelo Ebrard Casaubon.

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Senadores para analizar el Primer Informe de Gobierno presidencial, el secretario de Economía explicó que “el gran reto" de la administración, en acatamiento de la petición expresa de la mandataria mexicana desde que era presidenta electa, lo que destacó implica previsión en el trabajo, es definir “la ruta de navegación de México’’ porque los cambios en el orden internacional serán permanentes.

“Sobre ese supuesto, el equipo trazó una estrategia que se resume en, la esencia es: vamos a buscar con Estados Unidos que México, en todo el nuevo orden que resulte, mismo que no podemos prever en todos sus elementos pero que sabemos qué dirección lleva, que la posición de México sea la mejor respecto a los demás países; es decir, en este nuevo sistema de desventajas comparativas lo que buscamos es que México tenga la mejor posición respecto a cualquier otro. Esa debe ser nuestra meta. Me estoy refiriendo a la participación de México en el mercado de Estados Unidos’’, comentó.

Y pidió a los legisladores tener “en mente que estamos hablando del 83% de nuestras exportaciones y del 45% de nuestra inversión extranjera".

“Entonces, para México esta decisión tiene una implicación inmensa. Llegar a ese punto es la brújula para la negociación (del T-MEC)’’, dijo.

“Segundo, proteger el ritmo de las inversiones extranjeras en México y mantener nuestra capacidad de exportación".