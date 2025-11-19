Crecen precios y cae la construcción; se advierte crisis estructural en vivienda

La crisis de acceso a la vivienda en México se ha profundizado hasta convertirse en un “círculo vicioso” que impide a gran parte de la población aspirar a un hogar propio, advirtió la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

En su análisis “La Vivienda en México en 2025: Análisis Integral de la Crisis de Acceso y Elegibilidad”, la Asociación expuso que, en los últimos 15 años, el valor de la vivienda casi se ha triplicado, con un incremento acumulado de 184.7% a nivel nacional, entre el 2010 y el 2025.

En la actualidad, el precio promedio nacional se ubica en 1.86 millones de pesos, mientras que el salario real de los mexicanos permitiría comprar únicamente una casa cercana a los 300,000 pesos, según la AMPI.

Karim Antonio Oviedo Ramírez, presidente nacional de la Asociación, indicó que esta problemática no responde a una burbuja especulativa, sino a una fractura estructural. La elegibilidad para un crédito hipotecario se ha convertido en un obstáculo ante el nivel de ingresos de las personas.

No solo eso, 54% de la población ocupada trabaja en la informalidad, lo que limita su acceso a esquemas de financiamiento: “Esto excluye a más de la mitad de la fuerza laboral de los mecanismos de crédito hipotecario tradicionales”, dijo el líder del organismo.

Construcción en picada

A la barrera del crédito, se suma un retroceso en la producción habitacional. De acuerdo con AMPI, la construcción de viviendas de interés social sufrió un desplome de 77.2% entre el 2016 y el 2024.

El análisis advierte que la industria enfrenta una sobrerregulación que exige entre 12 y 16 trámites por proyecto, acompañados de una “tardanza exagerada en permisos” que va de 100 a 180 días, incluso 18 meses en la Ciudad de México.

“Tenemos un problema muy grave: los municipios no están estructurados para facilitar los procesos de construcción habitacional. Durante años se ha visto este proceso con miedo y riesgo. Esto, para los desarrolladores, ha implicado que se tarde mucho la edificación”, explicó Oviedo.

Vivienda del Bienestar, insuficiente

El proceso de trámites afecta incluso al plan de Vivienda para el Bienestar del gobierno federal, que busca ampliar la oferta habitacional. Para la AMPI, los retrasos burocráticos han limitado su alcance.

“No está mal lo que está haciendo el gobierno federal, sin embargo, tenemos que implementar mayores acciones. Algo muy importante: tenemos que involucrar a la iniciativa privada, al sector público y a la sociedad para trabajar el tema de la vivienda”, añadió Oviedo.

Propuestas ante la crisis

Frente a este panorama, la AMPI presentó el “Nuevo Pacto por la Vivienda”, un conjunto de 17 estrategias que buscan reducir el rezago habitacional en un plazo de 10 a 17 años, por debajo de las proyecciones actuales (30 años).

Entre los principales ejes del pacto se encuentra el financiamiento y ahorro inclusivo, que considera esquemas que permitan evaluar a trabajadores informales, así como hipotecas flexibles y microcréditos para cooperativas.

La asociación también propone modelos de renta con opción a compra, construcción prefabricada y la consolidación de compras públicas para reducir costos hasta 15 por ciento.

Otro punto clave es la generación de bancos de suelo públicos destinados a vivienda asequible, junto con la implementación de ventanillas digitales que agilicen la obtención de permisos.

El pacto también contempla una relación más estrecha con el nearshoring. La AMPI propone que, por norma, los parques industriales destinen entre 10 y 20% de su superficie a vivienda digna.

Finalmente, la asociación destaca la necesidad de incorporar incentivos verdes fiscales, impulsar procesos de titulación masiva, crear catastros digitales y establecer un padrón nacional de asesores inmobiliarios para fortalecer la transparencia y garantizar vivienda a las familias.