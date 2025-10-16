Desarrolladores ven factible retomar plan de repoblamiento en centro de Puebla

Puebla, Pue. Las inmediaciones del Centro Histórico de Puebla tiene zonas factibles para hacer hasta 7,000 departamentos, a fin de darle celeridad al Plan Parcial de Desarrollo Urbano que se aprobó en 2016, el cual tiene como meta generar 34,000 espacios en 15 años, pero a la fecha se llevan construidos alrededor de 400.

El expresidente la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Alberto Moreno Gómez Monroy, comentó que ese plan debe recuperarse por las autoridades, con lo cual se puede satisfacer la demanda de espacios para vivir.

Consideró importante que los desarrolladores buscan que la autoridad municipal ayude como mediador con los dueños de inmuebles que están en la zona para la compra, ya que quieren pedir más del 200% por las propiedades pese a que están en estado ruinoso.

Además, ahondó, falta que el municipio dé las facilidades y celeridad en permisos de construcción para cumplir con ese proyecto de repoblamiento de la zona que tiene avances mínimos.

Moreno Gómez puntualizó que a la autoridad no cuesta peso alguno llevar a cabo el repoblamiento en el tema de vivienda sino en todo caso mejorar la infraestructura urbana.

Insistió que retomar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano trae beneficios de acercar a las familias que trabajan o tienen a sus hijos estudiando en el “corazón de la ciudad” y, con ello, generarles ahorros en transportación, lo cual a su vez contribuye al cuidado del medio ambiente.

“Esperamos que se tome en serio el plan parcial, que ni siquiera es dentro del Centro Histórico sino en los barrios tradicionales y colonias, donde uno de los temas a resolver también es la legalidad de los predios y casonas que existen, porque no se localizan a los dueños para ser adquiridos”, ahondó.

Moreno Gómez comentó que los desarrolladores no pueden impulsar ese plan parcial por su cuenta, ya que el gobierno municipal debe encabezarlo porque fue aprobado por el Cabildo.

Puntualizó que la oferta de departamentos debe ser variada, con precios de 600,000 hasta más de un millón de pesos, para que convenga a los empresarios invertir, ya que lo disponible en predios es poco y se han encarecido.

Recalcó que repoblar el Centro Histórico traerá beneficios económicos para la zona, porque se generaría un mayor consumismo entre los negocios de todo tipo, siempre y cuando el menos 40% de los de 250,000 personas estimadas de retornar a la zona en 15 años, se logre.