La mejor presidenta

Tal vez porque tienen sus propios datos. O quizá las fuentes –Bloomberg y AtlasIntel— son consideradas dentro de los medios convencionales y, por lo mismo, ajenos a la 4T. Lo cierto es que los resultados del Latam Pulse generado por ambas firmas globales sobre la aprobación presidencial en América Latina han sido poco citados en los medios oficialistas, no obstante que la presidenta Claudia Sheinbaum sin discusión es la dignataria mejor calificada en América Latina.

Ha pasado una semana de la difusión de último reporte del 2025 sobre seis países –Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú–, además del análisis regional, basado en mediciones mensuales sobre la aprobación presidencial y la evolución del clima político, económico y social.

Entre el 10 y el 15 de diciembre fueron los levantamientos; 5,139 entrevistas digitales en Argentina; 18,154 en Brasil; 5,536 en Chile; 3,071 en Colombia; 4,571 en México y 2,926 en Perú. El margen de error fue de ±1%, salvo en Perú y Colombia, que se duplicó.

La última medición sobre el acuerdo con el presidente saliente, Gabriel Boric, fue contundente: apenas 37% de los chilenos aprobó su desempeño y 61% lo desaprobó. El argentino Javier Milei, tuvo 44% de aprobación y 52% de desaprobación. Y el brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva registró 49% de respaldo por 51% de rechazo.

Los únicos mandatarios que tuvieron calificaciones aprobatorias fueron Claudia Sheinbaum (61% aprueba, 32% desaprueba) y el peruano José Jeni (51-39 y 11% de no respuesta, el nivel más alto entre los países encuestados).

Latam Pulse de AtlasIntel y Bloomberg también mide el desempeño de los gobiernos en esas seis naciones. En México, apenas 49% de los encuestados considera excelente el desempeño gubernamental (11 puntos menos que la presidenta Sheinbaum) mientras que en Brasil, el resultado de ambas categorías es el mismo que recibe Lula (39%). El presidente Gustavo Petro está mejor evaluado (39%) que el gobierno de Colombia (33%). La peor calificación fue para el gobierno de Chile, con apenas 29% de aprobación.

En el último cuatrimestres del 2025, de acuerdo con la serie temporal de Latam Puls Atlas & Bloomberg, la aprobación presidencial y la evaluación del gobierno registran una tendencia a la baja en México.

El principal problema que enfrentan es la corrupción (52% de los encuestados así lo considera), seguido por la inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico (42%) y los altos precios/la inflación (35%). Solo 19% de los encuestados consideró el debilitamiento de la democracia entre los problemas más importantes para el país en la actualidad.

Efectos secundarios

¿BOICOT? Con el voto en contra de los diputados del PT y Morena, el Congreso de Coahuila aprobó el Presupuesto de Egresos 2026 remitido por el gobernador aliancista, Manolo Salinas y que contempla más de 4,000 millones de pesos para el rubro de seguridad. No fue un hecho aislado: otras entidades gobernadas por la oposición (Durango, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro) registraron el rechazo de las bancadas oficialistas, sin presentar argumentos de fondo ni observaciones técnicas.

AUXILIOS. La casa-hogar Mamá Estéfana y el asilo Madre Teresa de Calcuta y atienden a 83 adultos mayores en San José Bacum y San Ignacio Río Muerto, Sonora. Ambos centros de asistencia recibieron productos de Grupo Mar para sus celebraciones decembrinas, en el inicio del programa alimentario de la fundación Eva Camou en el sur de aquella entidad del Pacífico. Tuny apoyará con sus productos y la IAP, con la logística.