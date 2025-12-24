Dan 3 meses más a FGE de Tabasco en caso vs Bermúdez

Un juez de control de Tabasco avaló ampliar por tres meses más la investigación complementaria que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y quien es señalado de ser líder del grupo criminal La Barredora.

Es así que será hasta el 24 de marzo de 2026 cuando la fiscalía de Tabasco deba presentar ante el juez local las pruebas necesarias para el cierre de la investigación complementaria y con ello realizar una acusación formal contra Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández y supuesto operador del grupo criminal La Barredora, una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con medios locales, la resolución del juez de control se dio a través de una audiencia celebrada durante la mañana de este martes por vía zoom, ya que el juzgador se encontraba laborando en el juzgado Noveno de Control de Villahermosa, mientras que Bermúdez Requena compareciendo desde el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Asimismo se dijo que la ampliación de plazo fue solicitada por la fiscalía local debido a su necesidad de recabar información adicional y continuar con diversas líneas de investigación, dada la complejidad del expediente.

A Hernán Bermúdez Requena alias el Abuelo se le acusa de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa. El exfuncionario tabasqueño fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay y posteriormente expulsado a México.

Sumado a las acusaciones que tiene en Tabasco, Bermúdez Requena también cuenta con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

El caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco salió a luz luego de que se le acusó de secuestrar a un empresario gasolinero local en 2019, quien se habría negado a comercializar la gasolina que Hernán Bermúdez le vendía.