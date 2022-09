Redensificar Silicon Valley, la nueva misión de Google junto con el desarrollador Lendlease

El crecimiento de Silicon Valley, la zona sur del área de la Bahía de San Francisco, California en Estados Unidos, también ha provocado problemas de acceso a la vivienda, convirtiéndolo en uno de los mercados más caros del país complicando el panorama habitacional para los miles de empleados que laboran en los gigantes tecnológicos de dicha región.



En este contexto, Google en colaboración con el desarrollador Lendlease develó parte de su plan para poder redensificar esta área con 15,000 viviendas asequibles, de ingresos mixtos, en los próximos 15 años.



Actualmente, el área de Sillicon Valley abarca varias de las ciudades más caras para comprar vivienda en Estados Unidos, con precios promedios que pueden ir desde los 1.3 millones de dólares hasta los 10.5 millones de dólares.



En línea con los planes de la compañía en dicha región, Google ha decidido intervenir para poder redensificar el área con viviendas de mayor acceso.



"Todos sabemos que esta área tiene una escasez crítica de viviendas y viviendas de todo tipo... Lo que estamos viendo es que la gente quiere vivir en el área de la Bahía y Silicon Valley, pero tienen limitaciones de suministro. Por lo tanto, es difícil y, como resultado, es costoso", declara Claire Johnston, directora general de Google Development Ventures en Lendlease al portal FastCompany.



De acuerdo con lo develado a FastCompany, la intención de Google y Lendlease es redensificar parte de Sillicon Valley mediante una combinación de casas en alquiler y en venta, las cuales serían edificadas en terrenos que son propiedad del gigante tecnológico.



El artículo firmado por Nate Berg adelantó que las 15,000 unidades que Lendlease ahora planea para el terreno de Google, serán de uso mixto por naturaleza, lo que según Johnston, está mucho más en línea con los patrones de desarrollo histórico de la región.



"(El objetivo es crear hogares) donde las personas puedan vivir en un entorno en el que no tengan que tomar la autopista para ir a buscar leche", apuntó la directiva de Lendlease.

Imagen: cortesía de Google; diseño de SITELAB Urban Studio

Tomar en cuenta a la comunidad



FastCompany destaca que, para Google, es importante tomar en cuenta los comentarios de la comunidad respecto a la evolución habitacional de la zona, por lo que la firma tecnológica se dice abierta a escuchar deseos e inquietudes locales.



"A ninguna comunidad le gusta una imposición, ya nadie le gusta que le digan qué hacer o cómo hacer las cosas. Entonces, el papel de un desarrollador responsable que se preocupa por la longevidad en una comunidad es realmente entrar y comprender el lugar, comprender lo que existe, comprender a las personas”, dice Johnston.



El portal informativo resalta que 15,000 casas para un área que habitan 3 millones de personas no pueden generar un impacto favorable para la vivienda asequible; sin embargo, esta acción demuestra la importancia de un gigante tecnológico para atraer y retener talento, más allá de tener buenas oficinas.



FastCompany recoge comentarios de Johnston en el sentido de que las firmas tecnológicas del área cada vez voltean a ver la importancia del desarrollo urbano en este hub tecnológico, por lo que seguramente Google no será la última firma que apoye un proyecto de estas características.



"Existe esta predisposición dentro de la comunidad en general, no solo necesariamente en Google, de decir cómo puedo hacer una mejor experiencia para los humanos que vienen a trabajar [aquí]”, apunta Johnston.