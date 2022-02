La contingencia sanitaria actual ha impactado en todos lo seres humanos de este mundo; sin embargo, es una oportunidad para la arquitectura de incidir más en la vida de las personas y que no se vea como una disciplina alejada a ellas, indicó Martha Thorne, decana de la IE School of Architecture & Design, que es parte de la IE University ubicada en Madrid y Segovia de España.

En entrevista, Thorne habló con EconoHábitat donde abordó diversas y lecciones que, según, ella han dejado el tema de la contingencia a la disciplina de la arquitectura, la cual se enfoca en proyectar y construir los espacios donde conviven los seres humanos.

Una de las arquitectas más influyentes a nivel mundial indicó que es momento de que todos los espacios en los que se desarrollan las personas consideren los conceptos de cuidado y, además, sean flexibles ante las eventualidades que pudieran surgir.

- La pandemia impactó en todos los sentidos, ¿Cuáles son las enseñanzas de la pandemia para la arquitectura?

La pandemia nos ha afectado a cada uno de nosotros porque es un fenómeno que nos ha tocado a todos. Las respuestas son distintas respecto al contexto cultural, económico y político. En cuanto a los espacios, nos hemos dado cuenta que espacios para un solo uso no son el camino del futuro, porque si no podemos prever más usos... No sabemos si la casa es oficina o si la oficina existe, si la ciudad es un sitio seguro o inseguro, lo que hemos visto es que los espacios tienen que ser híbridos y adaptables y eso ha tocado a todo el mundo.

Desde las instituciones académicas tenemos que incorporar un concepto de salud en todos los espacios físicos, tanto salud física, como emocional y mental. Eso no es una receta, pero es necesario incorporar la flexibilizad para que la gente pueda modificar sus espacios ante lo que no se sabe qué va a venir, que puede ser una pandemia o una crisis económica o, por ejemplo, el regreso de los hijos en casa; se necesita mayor flexibilidad de los espacios.

En una ciudad como la Ciudad de México, donde mucho de la vida diaria o cotidiana transcurre en la ciudad, hemos visto que tenemos que dar prioridad a las personas no a los coches. Entonces veo en Madrid, que es un ejemplo cercano, que se ha utilizado parte de la calle para hacer terrazas, para poder sentarse y comer en la calle con más seguridad.

- ¿Cómo la arquitectura puede incidir en la recuperación tanto económica y social?

La arquitectura tiene un papel enorme en la transformación de espacios interiores y de la ciudad. Los espacios interiores pueden ser oficinas que necesitamos convertir en viviendas u oficinas que necesitamos convertir en sitios de co-working, la arquitectura sobre todo en ciudades consolidadas tiene un papel brutal de modificar lo que existe para la flexibilidad, usos y adaptabilidad de espacios.

Además, la arquitectura tiene que verse como un aspecto más amplio que simplemente responder a unos clientes o a una crisis. Los arquitectos tienen que estar en el debate de la normativa, la política, el cambio climático, tienen que influir en los promotores privados, tienen que salir de su zona de confort y meterse a un debate más amplio.

- ¿Cuáles son las barreras para que la arquitectura no tena más impacto en la vida de las personas?

Creo que la arquitectura como disciplina tiene que evolucionar más, hay un gran número de arquitectos que ven como artistas están divorciados de la sociedad, poseedores de conocimiento, y en mi modo de ver la arquitectura es una disciplina colaborativa, no puedes realizar nada sin entender quién va a usar esos espacios.

La arquitectura tiene que buscar los caminos para establecer diálogos, para tener ese acercamiento al público porque cualquier proyecto es mejor si se escucha a quien lo va a utilizar.

- En sus entrevistas y discursos manejas el término economía circular, ¿a qué se refiere y cuál la perspectiva de esto ante el escenario actual?

En el corto plazo, lo que tenemos que asegurar es entender los impactos de cada edificio en cuanto al uso de energías, de dónde provienen todos los materiales que estamos usando, cuántos malgastamos, cómo vamos a reciclar los materiales utilizados para su edificación.

Tenemos que calcular la vida desde el uso de un recurso natural al reciclaje, tenemos que poner números en eso y tenemos que hacer los edificios en armonía con el medio ambiente y ya he visto nuevos modelos de negocio enfocado en ello. Por ejemplo, en Suecia casi no tiran edificios, pero si tienen que modificar uno, usan puertas, ventanas, para renovarlos y usarlos en otros edificios.

Todo lo que tenemos es susceptible al reúso y es cuestión de cómo podemos adaptarlo y reutilizarlo.

- ¿Cómo percibe a las ciudades de América Latina y si nos pudiera explicar lo más sobresaliente de ellas?

No se puede generalizar, pero, por ejemplo, la Ciudad de México tiene muchos espacios susceptibles a renovación dentro de la ciudad, que podrían ser reutilizados y que podrían responder a las necesidades de una gran parte de la población.

En general, hay ciudades de América Latina son mucho más extendidas, no son tan densificadas, entonces una densidad sana y sostenible es el camino del futuro, no nos podemos extender para siempre porque no tenemos los recursos humanos para llevar la electricidad a todos los sitios.

En la Ciudad de México hay sitios susceptibles a renovación a la redensificación y dar prioridad al ciudadano, no al automóvil y si se puede ir por ese camino, será magnifico para el desarrollo de las ciudades.

Perfil Martha Thorne:

Martha Thorne es Decana de IE School of Architecture & Design, parte de la innovadora IE University en Madrid/Segovia, España. Renunció en marzo de 2021 al cargo de directora ejecutiva del Premio Pritzker de Arquitectura, el cual ocupaba desde el 2005. Sus principales intereses se centran en dos temas: la ciudad contemporánea y cómo la arquitectura, el diseño y el urbanismo pueden contribuir a la sostenibilidad y resiliencia; y cómo la educación en arquitectura y diseño puede evolucionar tanto en contenido como en pedagogía para ser más relevante para los desafíos actuales.

