Para la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) es necesario crear esquemas de financiamiento para personas con ingresos sin empleo formal o las también llamadas economías mixtas o no afiliados a un organismo de seguridad social.

Así lo explicó Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente nacional de la Canadevi en el marco del XXXII Encuentro Nacional de Vivienda, celebrado en Puebla.

“Tenemos que ser disruptivos, tenemos que integrar la atención a estos trabajadores a los tres órdenes de gobierno, a las instituciones financieras y a nosotros, los promotores y desarrolladores de hogares”, comentó el titular de la Canadevi.

“Es muy importante la atención a 56% de los mexicanos que forman parte de la población económicamente activa y los conocemos como no afiliados o economías mixtas”.

Como solución, desde la Cámara de vivienda se propone la implementación de un instituto que gestione el ahorro voluntario de las personas para permitir el acceso a créditos a través de instituciones financieras.

Pero para el representante de Canadevi, también es necesario atender a la población de menores ingresos que sí cuenta con seguridad social, en un contexto de incrementos a los precios por el costo de la tierra y de los materiales de construcción.

“Es sumamente importante encontrar esquemas para atender la demanda de vivienda de los trabajadores de menores ingresos, hay más de 6 millones de personas que cotizan en el Infonavit y el Fovissste y que simplemente no podemos atender”, enfatizó el representante empresarial.

Además, afirmó que los desarrolladores de vivienda son la industria que más infraestructura pública genera en todo el país.

En 20 años de conformarse como cámara empresarial, la Canadevi ha contribuido con:

13 millones de metros cuadrados en calles y vialidades.

1.6 millones de metros lineales de red de agua potable y electricidad.

32,285 centros de salud.

40,932 secundarias.

105,038 primarias.

99,503 preescolares.

7,439 guarderías.

Los retos pendientes para la vivienda

Para la Canadevi, los retos en el sector vivienda se concentran principalmente en tres ejes, dos de carácter estructural y uno derivado de la demanda.

Ordenamiento territorial.

Infraestructura eléctrica.

Abastecimiento de agua.

Para Moreno Gómez Monroy, el tema de desarrollo urbano ya es atendido por la Sedatu, pues encabeza el desafío de ordenar los cerca de 500 municipios más relevantes del país, pero es necesario trabajar en forma conjunta para dar certeza a las inversiones.

Sin embargo, para el empresario, el reto más crítico es el abastecimiento de agua, ya que ante la escasez que padecen recientemente los estados del norte y las inundaciones en el sur-sureste, se requiere trabajar de manera inmediata para encontrar mecanismos de atención.

“Sin agua no hay nada, no hay industria, no hay comercio, no hay turismo y por añadidura tampoco habrá vivienda”, sentenció.