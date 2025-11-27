Xolos hirió a los Tigres con tres goles en Tijuana

Tijuana tuvo que escalar desde el Play in para entrar a los cuartos de final y ahora, sorprendió al segundo mejor equipo de la temporada regular, Tigres, con la victoria en la ida 3-0.

En el estadio Caliente y pasando la medianoche, los Xolos obtuvieron la victoria con goles de Kevin Castañeda (27’), Mourad El Ghezouani (54’) y Gilberto Mora (71’). Con su anotación, ‘Morita’ alcanzó esta temporada 13 goles entre el club y la Selección Mexicana.

Los Tigres quisieron solucionar metiendo a su estrella André Pierre Gignac, al minuto 59, a cambio de Jesús Angulo, el objetivo era evitar un tercer gol, pero fue imposible. Los felinos se presentaron con un esquema 4-4-2 confiando en la experiencia en liguillas de jugadores como Nahuel Guzmán, Jesús Angulo, Javier Aquino, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez y Ángel Correa.

No hubo antídoto, Mora cerró el marcador.

“Contento, por el gol y el partido. Una victoria importante para el grupo. Hemos sido fuertes en casa y hoy se vio. Es una eliminatoria con dos partidos, aún no está definido, hay que ir con la misma ilusión e intensidad a la que jugamos hoy, sabemos que en Monterrey vamos a sufrir y estará complicado, a seguir luchando y creyendo, que este equipo puede dar más”, dijo Kevin Castañeda post partido.

Ocho de los 11 titulares de Xolos ante Tigres fueron jugadores mexicanos, tres de ellos, de su cantera. En tiros a gol, Tijuana fue mejor que el club regio con 6 versus 3.

“Se toma normal y no es normal en el futbol mexicano, 8 mexicanos jugando estas instancias, y cómo están jugando, el nivel que están jugando”, dijo el entrenador.

Por su parte, sobre la derrota Guido Pizarro comentó:

"Es un resultado que no esperábamos, sabíamos que iba a ser difícil. Pero ahora tenemos 90 minutos en nuestro campo para cambiar la imagen, para ir a buscarlo con nuestra gente. Así que tenemos que cambiar varias cosas para poder dar vuelta a la llave, pero confío en el equipo que el sábado podamos dar la vuelta. Es muy pronto para hacer un análisis futbolístico, más allá de lo futbolístico, creo que lo primero que se me viene es entender cómo se juegan en esta clase de Liguilla. Creo que tenemos que entender lo que requiere esta clase de partidos, esta clase de fases, pero confío plenamente que tenemos 90 minutos", señaló.

La vuelta se jugará el sábado 29 en el Volcán a las 21:10 horas (tiempo del centro de México).