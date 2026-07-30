De las aulas a los emprendimientos: la IA impulsa nuevas oportunidades de desarrollo en México

Ciudad de México a 30 de julio de 2026.- La Inteligencia Artificial está impulsando una nueva generación de talento en México. Desde docentes que personalizan el aprendizaje de sus estudiantes hasta emprendedores que desarrollan soluciones para el reclutamiento, el reciclaje y el uso eficiente del agua. A través de Elevate, Microsoft busca ampliar el acceso a habilidades digitales para que más personas puedan aprovechar esta tecnología. Hoy en día, cerca de 3.5 millones de personas en el país ya han desarrollado habilidades en IA mediante iniciativas de Microsoft, con la meta de capacitar a cinco millones de personas.

Lejos de ser una tecnología reservada para especialistas, la IA se ha convertido en una herramienta accesible para que más personas puedan resolver desafíos cotidianos, desarrollar nuevas ideas de negocio y generar un impacto positivo en sus comunidades.

Desde 2024, Microsoft impulsa en México Elevate, una iniciativa enfocada en preparar talento para una economía cada vez más impulsada por la Inteligencia Artificial. El programa busca cerrar brechas de habilidades digitales y brindar a personas de distintas edades y perfiles las herramientas necesarias para aprovechar el potencial de esta tecnología.

La IA se ha convertido en uno de los temas centrales para la competitividad, la productividad y el futuro del trabajo en México y detrás del avance nacional también hay historias concretas. En Ciudad Juárez y Querétaro, personas que han tomado estas capacitaciones están aplicando lo aprendido para responder a desafíos cotidianos.

Aprender para transformar la educación

En Chihuahua, la profesora Alma Trejo decidió incorporar la Inteligencia Artificial en sus planes de clase, preparando a sus estudiantes para un mercado laboral cada vez más digital. Los entrenamientos de Elevate le permitieron desarrollar agentes personalizados que hoy apoyan a sus alumnos en materias como matemáticas, programación, cultura digital y ciberseguridad, brindándoles acompañamiento y retroalimentación más allá del salón de clases.

Alma Trejo, docente en Querétaro, utiliza la IA para apoyar el aprendizaje personalizado en su salón de clases. Foto de Microsoft.

"No podemos permitirnos no aplicar herramientas de IA en la educación. De lo contrario, no estamos preparando a los estudiantes para el presente que necesitan, ni para el futuro", afirma Trejo, quien actualmente cursa una maestría en Inteligencia Artificial y busca seguir integrando estas capacidades en la educación técnica del país. Pero desarrollar nuevas habilidades es apenas el primer paso: el siguiente consiste en convertirlas en soluciones para problemas reales.

Cuando la curiosidad se convierte en innovación

A tan solo unos kilómetros de distancia, Ary Álvarez encontró en la IA una forma de convertir la curiosidad en nuevos productos y negocios. Desde niño pasaba horas desarmando aparatos electrónicos junto a su padre y experimentando con software, una habilidad que evolucionó con el tiempo hacia la ciberseguridad, el aprendizaje automático y la IA, hasta convertirse en el motor de sus propios proyectos.

Ary Álvarez, de Chihuahua, construye herramientas de IA para reclutar empleados y mejorar la productividad personal. Foto de Microsoft.

Después de participar en Elevate, comenzó a desarrollar Remotto, una plataforma de reclutamiento impulsada por agentes de IA que automatiza la búsqueda, validación y selección de talento, y Tasky, un dispositivo diseñado para reducir la dependencia del teléfono móvil y mejorar la productividad.

"La capacitación me abrió una puerta. Empecé a conectar puntos que antes simplemente estaban flotando", recuerda Álvarez. Hoy trabaja para llevar ambos proyectos al mercado y demostrar que la inteligencia artificial puede transformar la curiosidad en soluciones con impacto para las personas y las empresas.

Contribuir a hacer del mundo un lugar mejor

En Querétaro, Eduardo Ortiz utiliza IA para fortalecer Escuadrón Mapache, una iniciativa que promueve el reciclaje entre hogares y pequeños negocios, facilitando la recolección y clasificación de residuos.

Eduardo Ortiz trabaja en una aplicación para facilitar el reciclaje de residuos a familias y empresas. Foto de Microsoft.

Hoy utiliza herramientas de IA para desarrollar las primeras versiones de la aplicación. "Antes de la capacitación solo había escuchado hablar de la IA en los medios. Me abrió la puerta a usar herramientas de inteligencia artificial y entender todo lo que podemos hacer con ellas", explica Ortiz, quien busca que la tecnología contribuya a construir comunidades más sostenibles.

De manera similar, José Alejandro Del Río, Ares Arturo Molina y Héctor Hernández, tres emprendedores de Ciudad Juárez, desarrollaron AgriTech, una plataforma que combina sensores, aprendizaje automático e IA para que los agricultores puedan optimizar el uso del agua en una de las regiones más áridas de México.

El proyecto nació durante un hackathon en 2025, donde decidieron unir sus perfiles en biología, ingeniería en sistemas y desarrollo de software para resolver un desafío que conocían de primera mano.

“La capacitación nos ayudó a hacer que los sistemas fueran más eficientes y escalables en hardware limitado”, explica Molina, un requisito fundamental para herramientas destinadas a funcionar de manera confiable más allá de las condiciones controladas de un laboratorio.

José Alejandro Del Río, cofundador de Chuuk, desarrolló una plataforma de IA para ayudar a los agricultores con sus cultivos. Foto de Microsoft.

Estas historias muestran que la Inteligencia Artificial también está ampliando quién puede crear, emprender y resolver problemas. A través de iniciativas como Elevate, Microsoft busca seguir ampliando el acceso a estas habilidades, convencido de que su mayor potencial reside en las personas que las utilizan para transformar su entorno.