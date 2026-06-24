Tomáš Hart: “En Chequia, los más aficionados al futbol se desvelan por el Mundial”

En Chequia es mejor traer al presente a los aficionados que apoyaron a su selección en el Mundial de Alemania 2006. En 10 Mundiales con aparición checa, este es el que experimenta un reto para el televidente por las casi 8 horas de diferencia.

El país eslavo duerme mientras la Selección nacional busca superar la fase de grupos en la Ciudad de México y jugar un cuarto partido.

El embajador Tomáš Hart atendió a El Economista para poner en contexto lo que significa este Mundial en un país donde se práctica principalmente, el hockey sobre hielo y el tenis, incluso, los Juegos Olímpicos de invierno convocan más audiencia que un Mundial de futbol, pero ahora, jugando en el mismo grupo (A) que el anfitrión ¿convence a los checos a desvelarse para apoyar?

“Yo diría que no porque la verdad que (el futbol) ya se ve bastante y a los que les gusta el fútbol o lo aman, lo siguieron el último Mundial y van a seguir en este. Para los que no se interesan por fútbol, no creo que un Mundial les haga comenzar a interesarse. No espero en nuestro país grandes cambios sobre el número de fans que van a ver los partidos, por televisión, principalmente”.

Sobre este punto, el entrenador Miroslav Koubek, forjado como jugador y entrenador en Praga, dijo a este medio:

“En la República Checa, los dos deportes son el futbol y el hockey sobre hielo. No creo que la afición checa tenga menos interés en la Copa del Mundo que en los Juegos Olímpicos de Invierno. La afición checa ama los deportes y la afición suele seguir ambos eventos. Realmente no puedo comparar ni saber cuál prefieren. Las principales figuras y jugadores a seguir de la selección de Chequia durante la Copa del Mundo 2026 son su capitán y motor en el medio campo Tomáš Souček, el letal delantero Patrik Schick y la joven revelación Pavel Šulc”, respondió en la conferencia previa al choque contra el Tricolor.

“Cuando se juega en el continente americano suele ganar Brasil, Argentina. Me gustaría que esta vez se rompa esta conexión y que sea un ganador de un país europeo”.

¿Como son los fans checos?

La embajada compartió que viajarán a México hasta 4000 checos, a quienes se les avisará dónde se encuentran las personas que podrán orientarlos.

“Los mexicanos serán mayoría y les gusta beber cerveza. Los checos son cero agresivos, espero que la visita de nuestros aficionados sea una oportunidad para conocer la cultura de otro país”.