El director general del OIEA dice que las inspecciones en Irán seguirán adelante

El organismo de control nuclear de la ONU llevará a cabo inspecciones en Irán en breve, tras el acuerdo de paz provisional alcanzado entre Estados Unidos e Irán, aunque aún quedan por concretar los detalles, dijo el miércoles el director de la agencia, Rafael Grossi.

Ambas partes firmaron la semana pasada un memorándum de entendimiento de 14 puntos en el que se establecen acuerdos generales de principio para poner fin al conflicto. El acuerdo provisional allanó el camino para 60 días de negociaciones destinadas a ultimar los detalles más espinosos, incluidas las cuestiones relacionadas con el programa nuclear de Irán.

"Las inspecciones se llevarán a cabo", dijo el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en una rueda de prensa celebrada en Japón, cuya grabación de audio publicó el OIEA en internet.

"Muy pronto trabajaremos en las modalidades —fechas, procedimientos, lugares—", afirmó en referencia a las conversaciones con Teherán.

Irán no ha permitido que el OIEA, encargado de supervisar su programa nuclear, vuelva a sus instalaciones nucleares más sensibles desde que Estados Unidos e Israel las bombardearon en junio del año pasado.

El OIEA ha inspeccionado otras instalaciones, pero las inspecciones se suspendieron tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Urano altamente enriquecido, clave en las negociaciones

Una cuestión central en las negociaciones es qué ocurrirá con el uranio altamente enriquecido de Irán, incluido el material enriquecido hasta un 60% de pureza, a un paso del 90% aproximadamente necesario para la fabricación de armas.

"El párrafo 8 de este memorándum de entendimiento establece explícitamente, en negrita, que las actividades nucleares que se vayan a llevar a cabo en relación con el material y las instalaciones nucleares serán supervisadas por el OIEA", afirmó Grossi.

"Obviamente, para ello tendremos que realizar inspecciones. Que esto ocurra pasado mañana, dentro de una semana o dentro de diez días es importante, pero no esencial. Así que esto va a suceder. Por supuesto, si ellos (Irán) quieren cumplir el acuerdo. Si no quieren, eso ya es otra cuestión".

Irán no ha informado al OIEA de cuánto uranio enriquecido ha sobrevivido a los ataques ni de dónde se encuentra. El OIEA estima que Irán disponía de 440.9 kg de uranio enriquecido hasta un 60% antes de que Israel lanzara el primer ataque el 13 de junio del año pasado. Si se enriqueciera aún más, esa cantidad sería suficiente para fabricar diez armas nucleares, según un baremo del OIEA .

Grossi ha afirmado que el OIEA cree que Irán tiene más de 200 kg de dicho material almacenado en un complejo de túneles en Isfahán, en el centro de Irán, que fue atacado pero que, al parecer, no sufrió daños graves.