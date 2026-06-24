Diversidad e inclusión: espacios seguros para ser auténticos impulsan los resultados del negocio

Una cultura organizacional donde las personas se sienten seguras de ser quienes son impacta directamente en los resultados del negocio. Cuando el talento puede expresarse con autenticidad, aumenta su compromiso, creatividad y productividad, lo que fortalece la capacidad de las empresas para innovar y competir.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT+, que se celebra el 28 de junio, especialistas en diversidad e inclusión destacan que generar espacios seguros impulsa tanto el bienestar de los colaboradores como los resultados del negocio.

Abril Rodríguez, líder de Diversidad, Equidad e Inclusión para EY Latinoamérica, señala que las organizaciones que generan espacios seguros pueden alcanzar hasta 19% más retención de talento y 57% más colaboración entre equipos. Además, tienen 70% más probabilidades de incursionar en nuevos mercados y 45% más de expandirse en los actuales.

“Si no tienes personas diversas en la mesa, no vas a entender las necesidades de tu mercado”, advierte.

No obstante, precisa que no basta con crear equipos diversos si no se crean las condiciones para que se integren de manera efectiva.

Cuando una persona puede enfocarse en su trabajo, su desempeño mejora. Pero si tiene que destinar energía a ‘cubrirse’, es decir, a esconder aspectos de su identidad, su rendimiento se ve afectado”, señala.

Durante años, muchas personas de la comunidad LGBT+ han ocultado parte de su identidad en el trabajo, lo que genera desgaste emocional y afecta su desempeño.

En ello coincide Guillermo Di Bella, RH Head de Unilever Mexico & Foods Latam, quien afirma que el ingrediente principal es la seguridad psicológica. Esta se construye con humildad para reconocer que no se tienen todas las respuestas, curiosidad para escuchar y empatía para comprender a los demás.

La inclusión impulsa la innovación

Otro beneficio clave es la innovación. La diversidad de perspectivas fortalece la toma de decisiones, acelera la innovación y mejora la conexión con clientes y consumidores.

Entre más diversidad en los equipos, acompañada de seguridad psicológica, la toma de decisiones, la forma en que innovamos y conectamos con clientes y consumidores es mucho más poderosa, y eso se refleja en los resultados del negocio”, puntualiza Guillermo Di Bella.

Además, los casos de discriminación pueden afectar la reputación de las empresas, provocar boicots y reducir su capacidad para atraer talento.

Cómo construir una cultura inclusiva

De acuerdo con Rodríguez, implementar una cultura de diversidad e inclusión implica establecer políticas claras, eliminar sesgos en el reclutamiento, capacitar a los equipos y llevar estos principios a la práctica cotidiana.

La congruencia y el liderazgo son fundamentales, pues marcan el ejemplo. “Si no hay congruencia entre lo que se dice y lo que se vive, se genera una desconexión. La cultura es la experiencia del colaborador”, enfatiza.

Di Bella añade que, aunque el cambio suele impulsarse desde integrantes de la comunidad, cualquier persona puede liderarlo si actúa con curiosidad, humildad y empatía para comprender las necesidades de los grupos subrepresentados.

Medir y liderar el cambio

Para asegurar resultados, las empresas deben medir sus avances mediante encuestas, indicadores de rotación y participación, así como mecanismos de retroalimentación.

El liderazgo también es determinante, puesto que en contextos polarizados, las organizaciones deben ser firmes en sus valores y dejar claro que la discriminación no tiene cabida.

“Por ejemplo, cuando se tiene a una persona que es super homofóbica o super misógina, si entiende que eso representa un riesgo para su desarrollo profesional dentro de la organización, será mucho más cuidadosa con lo que dice”.

Para Di Bella, el mayor error es “no ser congruentes, basarse solamente en políticas y procedimientos que al final no se vivan y olvidar que estas transformaciones son un proceso, ya que los cambios abruptos pueden generar mayor resistencia”.