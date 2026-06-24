Dólar toca pico de 13 meses, impulsado por expectativas sobre tasas y declive bursátil

El dólar ampliaba sus ganancias y tocaba el miércoles su máximo en 13 meses, mientras los inversores se preparan para futuras alzas de tasas de interés de la Reserva Federal y buscan refugio ante la caída de las acciones tecnológicas.

Las expectativas de una subida de tasas en Estados Unidos han seguido aumentando y las autoridades de la Fed se están mostrando cada vez más restrictivas, dado que la economía se mantiene fuerte.

Los inversores también se están mostrando nerviosos ante la volatilidad del mercado bursátil tras una liquidación generalizada en los sectores tecnológico y de semiconductores, lo que desencadenó la demanda de activos de refugio como el dólar y los bonos.

A la búsqueda de refugios se sumó el hecho de que Estados Unidos e Irán parecen estar en desacuerdo sobre algunos aspectos importantes de su acuerdo marco.

El índice dólar, que compara el billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, tocó un pico de 101.71 unidades, su nivel más alto desde mayo de 2025. Más tarde avanzaba un 0.3%.

"El dólar sigue siendo el valor de refugio preferido", dijo Ray Attrill, responsable de estrategia de divisas del National Australia Bank. "Obviamente, el impulso está de su lado en este momento, pero creo que gran parte de ello ya está descontado".

El euro caía un 0.35%, a 1.134 dólares, su mínimo en más de un año, mientras que la libra esterlina restaba un 0.35%, a su nivel más bajo en siete meses, a 1.3149 dólares.

El yen cotizaba por última vez a 161.66 unidades frente al dólar. Una ruptura por encima de 161.96 dejaría a la divisa japonesa en su nivel más bajo desde 1986.