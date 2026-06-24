SpaceX lanza oferta de bonos por 25,000 millones de dólares para pagar deuda y expandirse en la IA

SpaceX, la empresa de Elon Musk, informó que lanzó una emisión de bonos en cinco tramos con el objetivo de recaudar al menos 25,000 millones de dólares, en un momento en que la empresa, recién salida a bolsa, busca financiación para su expansión en el ámbito de la inteligencia artificial, que requiere una gran inversión de capital.

Las ambiciones de SpaceX en materia de inteligencia artificial conllevan un elevado costo, ya que requieren una inversión de decenas de miles de millones de dólares en centros de datos, hardware informático e infraestructura energética.

Los bonos sénior no garantizados se emitirán con vencimientos a 5, 7, 10, 20 y 30 años. Los fondos recaudados se destinarán a amortizar los préstamos contraídos en el marco de su línea de crédito puente, así como a fines corporativos generales.

La emisión, que supone la primera emisión de bonos en dólares con calificación de inversión de SpaceX, ha atraído pedidos por valor de casi 85,000 millones de dólares, según ha informado a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.

Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley gestionan la venta, según un documento al que ha tenido acceso Reuters.

Las agencias de calificación crediticia otorgaron a la empresa calificaciones de grado de inversión la semana pasada, lo que demuestra la confianza en la estabilidad financiera de SpaceX mientras la empresa sigue adelante con sus costosos planes de inteligencia artificial.

Las acciones de la empresa, dedicada tanto a los cohetes como a la IA, repuntaron el martes, tras una reciente ola de ventas vinculada a un retroceso generalizado del sector tecnológico, después de un debut espectacular el 12 de junio.