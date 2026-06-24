Emprendedores LGBTQ, entre resiliencia y búsqueda de igualdad

Crear un ecosistema emprendedor más inclusivo es fundamental para reducir las brechas de desigualdad, particularmente entre las personas de la comunidad LGBTQ+, quienes aún enfrentan obstáculos para acceder a financiamiento y oportunidades de crecimiento.

De acuerdo con los últimos datos sobre la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+ representan el 5% de la población en México, es decir, aproximadamente 5 millones de personas.

Además, el estudio “Desafíos para emprendedores de México”, realizado por la Fundación Friedrich Naumann, señala que dentro del ecosistema emprendedor aún persisten estereotipos y prejuicios que influyen en las decisiones de los inversionistas, clientes y proveedores.

Esto ocasiona que los emprendedores que provienen de grupos vulnerables enfrenten mayores dificultades para acceder a financiamiento, capacitación y redes de contacto, de hecho sólo el 6.5% de los emprendedores pertenece a la comunidad LGBTQ+, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

La discriminación impulsa a emprender

La discriminación y los prejuicios hacía la comunidad LGBTQ+ en los entornos laborales se convierten en una barrera para su desarrollo y crecimiento profesional, de hecho, 46.8% de las personas que forman parte de la comunidad ha experimentado discriminación en sus centros de trabajo, de acuerdo con Colmena 41.

Edgar Dojaque, fundador de Después del Clóset y conferencista de diversidad LGBTQ+, explica que en muchas empresas los temas de inclusión y diversidad aún se no reciben la atención ni los recursos suficientes.

Estos entornos laborales marcados por la discriminación y los estigmas llevan a las personas de la comunidad a ver el emprendimiento como una alternativa para generar ingresos, aunado a la necesidad de crear espacios seguros e inclusivos.

Aunque el panorama del emprendimiento de la comunidad enfrenta mayores retos, como conseguir clientes y afrontando comentarios acerca de su identidad y preferencia, el 85.7% se siente satisfecho con su decisión por emprender, de acuerdo con Colmena 41.

Emprender con impacto

En el caso de Edgar Dojaque, el gusto por los temas de inclusión laboral comenzaron cuando era directivo de cuentas. “Tuve la oportunidad de colaborar con McDonald´s y Coca-Cola. Esto llenaba parte de mi propósito y quería hacer más y que no solo se quedara dentro de la empresa”.

Por ello, fundó Después del Clóset para visibilizar y concientizar a las empresas sobre la importancia de políticas inclusivas. Asimismo, relata que esto ha sido un paso importante en su vida, ya que al preguntarse sobre su propósito en la vida, concluyó en que es ayudar a la comunidad LGBTQ+.

Además, señala que el ecosistema emprendedor requiere una red de apoyo integrada por la comunidad, empresas e instituciones que impulsen de manera constante a los emprendedores.

Consejos para emprendedores

Aunque los retos persisten, Edgar Dojaque invita a los emprendedores a no rendirse, ya que es una forma de visibilizar el potencial de la comunidad LGBTQ+ y alejar los prejuicios y estereotipos.

Los espacios que tiene la comunidad LGBTQ+ deben ser visibles para que los demás puedan entenderlo y se pueda tener mayor acceso a una mejor calidad de vida”.

Asimismo, recomienda a los emprendedores de la comunidad promocionarse dentro de colectivos o redes de apoyo, ya que existe una red emprendedora unida.

“Hay un apoyo mutuo y por eso, ir primero con la comunidad ayuda a generar los primeros clientes”.