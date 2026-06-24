Marco Rubio inicia su viaje por Oriente Medio mientras sus aliados buscan respuestas sobre Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inicia este miércoles una gira por Oriente Medio con el objetivo de tranquilizar a los aliados del golfo Pérsico, que consideran que las concesiones del acuerdo con Irán del presidente Donald Trump, entre las que se incluye un fondo propuesto de 300,000 millones de dólares, son demasiado generosas para un enemigo regional.

Tras llegar a Abu Dabi a última hora del martes para una visita de tres días al golfo Pérsico, Rubio emprende su primera misión diplomática de alto nivel en relación con el acuerdo alcanzado la semana pasada para poner fin a la guerra de cuatro meses de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Cuando se le preguntó a su llegada si tenía previsto abordar la inquietud de los aliados respecto al acuerdo, Rubio respondió a los periodistas: "Sin duda, lo trataremos en estas conversaciones". Dijo que también abordarían cuestiones que no están contempladas en el memorando de entendimiento.

El máximo representante diplomático de Estados Unidos ha estado prácticamente ausente de los debates relacionados con Irán en las últimas semanas, y fue el vicepresidente JD Vance quien, en su lugar, lideró una ronda de conversaciones con sus homólogos iraníes durante el fin de semana en Suiza.

Las declaraciones de Rubio durante su gira por la región serán analizadas minuciosamente para ver cómo este hombre, que en su día fue conocido por ser un crítico de línea dura con Irán, enmarca un acuerdo que, según muchos republicanos del Congreso, equivale a una capitulación.

Rubio y Vance, ambos exsenadores estadounidenses, son considerados ampliamente en los círculos del Partido Republicano como posibles candidatos para suceder a Trump, y tanto los miembros del partido como las primeras encuestas suelen presentar la carrera como una contienda a dos entre ellos.

La misión de Rubio es delicada: aunque debe defender un acuerdo preliminar que Trump respalda firmemente, también tiene que abordar de forma creíble las preocupaciones de sus homólogos del golfo Pérsico, que se muestran más cautelosos respecto al acuerdo.

Aunque los líderes del golfo Pérsico presionaron a favor de la paz durante el conflicto, que duró cuatro meses, muchos se mostraron sorprendidos y decepcionados por los términos del acuerdo.

A los aliados regionales de EU les preocupa especialmente que Irán pueda utilizar el fondo de reconstrucción propuesto, de 300,000 millones de dólares, para su ejército. El acuerdo tampoco aborda la capacidad de misiles balísticos de Teherán, una preocupación para los Estados del golfo Pérsico, todos los cuales fueron atacados por misiles y drones iraníes durante la guerra.

Teherán ha señalado que los Estados del golfo Pérsico proporcionaron diversas facilidades logísticas para el esfuerzo bélico de Washington, al tiempo que albergaban bases militares estadounidenses que fueron fundamentales en el conflicto.

Entre los países que visita Rubio se encuentran Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Ambos albergan bases militares estratégicas de EU y los dos países fueron blanco de una avalancha de misiles iraníes, lo que provocó la muerte de civiles.

Emiratos Árabes Unidos se enfrenta a dificultades económicas especialmente graves, ya que la guerra provocó la huida de miles de inmigrantes que constituían el núcleo de su economía no petrolera, lo que ha suscitado dudas sobre la viabilidad a largo plazo de un centro financiero global en expansión situado tan cerca de un país que lo ha atacado.

La semana pasada, Reuters informó de que Irán había establecido nuevas células secretas en Irak para llevar a cabo ataques contra países del golfo Pérsico, incluidos Kuwait y EAU. Según Reuters, esas células llevaron a cabo al menos siete ataques con drones contra objetivos en Kuwait, EAU y Arabia Saudita durante un periodo de aproximadamente un mes entre abril y mayo.